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В Челябинске откроется персональная выставка Сергея Зыболова Южноуральцы увидят работы в жанре абстракционизма

Открытие персональной выставки Сергея Зыболова состоится завтра, 3 февраля, на площадке челябинского бутик-отеля «Тишина» (Труда, 197) совместно с онлайн-галереей «Fuego Gallery».

«Сезон символично начинается с экспозиции «Перед пробуждением», которая наполняет «Тишину» картинами, как цветными снами. Начало февраля символизирует поворот на весну: солнце набирает силу, природа начинает просыпаться, соки всего живого приходят в движение и тает снег, питая землю», – рассказывают организаторы.

В своих работах художник размышляет о жизни и вечных ценностях. Автор выполняет живописные работы в жанре абстракционизма, используя архетипические символы, что позволяет в одном образе увидеть что-то своё, особенное. Иррациональный мир художника завораживает и увлекает в другое измерение.

Попасть на выставку в отель «Тишина» можно ежедневно, с 8:00 до 20:00.