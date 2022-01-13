В Челябинске открылась юбилейная фотовыставка Виталия Воронина

В Челябинске в Историческом музее Южного Урала вчера, 12 января, открылась выставка «Все, что было ...», приуроченная к 75-летию челябинского фотохудожника Виталия Воронина. На выставке представлены лучшие работы этого тонкого, лиричного и очень доброго автора.

Виталий Воронин — знаменитый южноуральский фотограф, член Союза фотохудожников России и один из основателей челябинской фотостудии «Каменный пояс». У него множество наград на международных и всероссийских выставках, которых в его жизни было почти три сотни. Свое творческое кредо Виталий Воронин обозначил так: «Фотография должна быть доброй, поднимать настроение, не развлекая, а впечатляя его силой кадра». Пейзаж, портрет, дети, натюрморт и птицы, — вот любимые темы, которые греют душу фотохудожника на протяжении всей его жизни. Не случайно же говорят, что все гениальное — просто. На фотографиях Виталия Воронина все просто и прекрасно, без всяких концептуальных и формалистических эффектов.

На снимке «Трешки в окошке» Виталий Воронин запечатлел мальчика и двух его сестер. Он снимал эту троицу с младенчества и до поступления в школу — получился замечательный цикл, который и представлен на юбилейной выставке фотомастера.

Птицы — давняя страсть Виталия Воронина. Зимой он подкармливает пернатых на своем приусадебном участке, а те взамен дарят ему уникальные кадры — такие как «Прощание». Природа Южного Урала — еще один конек юбиляра. Его пейзажные снимки — гимн красоте гор, лесов, озер и рек. На снимках Виталия Воронина уральская природа прекрасна в любое время года и в любое время суток.

Увидеть что-то необычное в повседневной жизни и донести это чудо до зрителя — еще одна грань фотографического таланта Виталия Воронина. Его жанровые снимки, такие как «Будет тебе уха…», полны обаяния и доброго юмора.

Виталий Воронин много путешествовал, изъездив с фотоаппаратом всю Сибирь, Алтай, Урал. Но к Башкирии у него особое отношение. Он постоянный участник международной акции «Природа. Человек. Культура», которая проходит на башкирской земле. И на юбилейной выставке Виталия Воронина башкирский цикл занимает важное и почетное место. Снимок «Поцелуй» — из башкирского цикла.