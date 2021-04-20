В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»

В ДК ЖД 12 мая южноуральцы смогут увидеть комедию положений «Чужих мужей не бывает». В главных ролях: Андрей Кайков, Наталия Антонова и Кирилл Гребенщиков.

У замужней Элизабет хитро отстроенная жизнь – она встречается с двумя любовниками, решая за их счет свои финансовые дела. Визит ее подруги Аннет переворачивает всё с ног на голову – в одной квартире разом встречаются все мужья (они же любовники), неверные жёны. Как герои выпутаются из этой щекотливой ситуации? Насыщенный сюжет не дает зрителям отвлечься ни на минуту.

Два часа феерического юмора и ирландский колорит сделают вечер незабываемым.

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