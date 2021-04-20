В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

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Челябинский урбанист Лев Владов в своем сообществе в ВКонтакте заявил о неграмотной планировке уч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дороги
Дороги
20.04.2021

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
В Челябинской области за прошедшую неделю выросло число заболевших острыми респираторными вирусны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
20.04.2021

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Управляющая компания «Мой дом» подала исковое заявление к администрации Челябинска. Соответствующ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
В Челябинской области задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрац
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Предложения Челябинской области учтены при утверждении изменений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Культура
20.04.2021 14:02
В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»

В ДК ЖД 12 мая южноуральцы смогут увидеть комедию положений «Чужих мужей не бывает». В главных ролях: Андрей Кайков, Наталия Антонова и Кирилл Гребенщиков.

 

У замужней Элизабет хитро отстроенная жизнь – она встречается с двумя любовниками, решая за их счет свои финансовые дела. Визит ее подруги Аннет переворачивает всё с ног на голову – в одной квартире разом встречаются все мужья (они же любовники), неверные жёны. Как герои выпутаются из этой щекотливой ситуации? Насыщенный сюжет не дает зрителям отвлечься ни на минуту.

 

Два часа феерического юмора и ирландский колорит сделают вечер незабываемым.

 

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Отправить новость
Челябинский урбанист Лев Владов в своем сообществе в ВКонтакте заявил о неграмотной планировке уч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дороги
Дороги
20.04.2021

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
В Челябинской области за прошедшую неделю выросло число заболевших острыми респираторными вирусны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
20.04.2021

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Управляющая компания «Мой дом» подала исковое заявление к администрации Челябинска. Соответствующ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
В Челябинской области задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрац
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Предложения Челябинской области учтены при утверждении изменений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области произошел провал по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском
Общество

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение

20.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Генеральный директор телеканала «Dомашний» Марина Хрипунова 15 апреля провела презентацию канала
Интервью

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

19.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На этой неделе проезжие части Челябинска помоют с шампунем. Все подрядные организации уже закупил
Общество

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе

19.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники Челябинской областной публичной библиотеки подготовили девять новых оригинальных маршр
Общество

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области

17.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники и ветераны полиции приняли участие в шахматном турнире, проводимом в пред
Общество

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок

16.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске началась массовая санитарная очистка города от грязи и пыли. Ведется полная очи
Общество

Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих

16.04.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

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19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
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19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
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19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
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19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
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19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

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19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
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19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:48

В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:15

Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:59

Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:48

В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:44

Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:21

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:01

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 15:04

В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 14:47

В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 13:09

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:50

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:10

В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 11:51

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 00:48

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 20:02

В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:45

Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:02

Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:57

В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:23

В выходные в Челябинской области похолодает
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 17:11

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:12

В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:09

Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:08

Пойдем-ка, покурим!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:57

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:34

Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:30

Появилось видео из сгоревшей квартиры в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:27

В Магнитогорске стартовал садовый сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:05

Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:04

Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:03

В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для семей с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:53

Жителям челябинского поселка Локомотивный подарят оазис красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:44

В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:43

На Смолино рыбаки провалились под лед
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:41

Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:55

В Челябинске загорелась квартира на 13-ом этаже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:23

Владислав Макаров: Поющий фонтан на Театральной площади Челябинска оказался в надежных руках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:21

Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:13

«… И счастлив лишь тот…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:01

На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:43

Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:24

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:22

«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:21

Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:18

Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:05

В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:02

Виктор Ереклинцев рассказал о самых крупных проектах благоустройства этого года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:00

В Центральном районе Челябинска детально обследуют все объекты благоустройства прошлых лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:56

Четверо погибли: в Ханты-Мансийском округе автомобиль южноуральца попал в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:54

Шершневский гидроузел в Челябинске ждет капитальный ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:51

Текслер – жителям дома рядом с провалом грунта: Дому ничего не угрожает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:41

Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:22

Благоустройство набережной вдоль «Мегаполиса» в Челябинске начнут с демонтажа подпорной стенки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:20

Полицейские Челябинска предупредили подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:57

Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:49

ЮУТПП совместно с правоохранителями, общественниками и властями Челябинской области усилит борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:47

В Челябинской митрополии назначен новый глава
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:45

Счетная палата России выявила излишние расходы при реконструкции аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:41

В Челябинской области закрыли автодорогу в Тюлюк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:22

В Челябинске дорожный нацпроект реализуют на шести улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:19

В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
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16.04.2021 09:59

Таганайская медуница поставила рекорд
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16.04.2021 09:49

В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
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16.04.2021 09:38

Большой «экзамен»: у общественников возникли вопросы по всем гарантийным дорогам Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:22

Бывший прокурор Челябинской области Лопин теперь трудится на РМК
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16.04.2021 00:32

В центре Челябинска установят две станции для ремонта велосипедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:03

Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 23:05

И снова многолетники: в Челябинске на набережной вдоль «Мегаполиса» зазеленеют злаковые
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15.04.2021 20:50

На озеленение площади Революции Челябинска в этом году потратят почти четыре миллиона

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:17

Текслер: Я сюда не просто так приехал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:10

В Челябинской области открыт сезон горящей травы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:09

Дорогу к школе в Чурилово начнут строить в 2021 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:44

Полицейские Челябинска вышли на акцию «Безопасность рулит»!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:16

Виталий Безруков разоблачает общественников-клеветников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:07

Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:52

В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:43

Из-за закрытия Ленинградского моста изменено движение трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:34

На главной площади Челябинска рядом со светящимися качелями провалилась тротуарная плитка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:27

Подросток из Еткульского района пробил кувалдой стену из шлакоблока, чтобы украсть мотоцикл
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:23

«Ариант» будет производить в Краснодарском крае пиво и повышать культуру его потребления

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 14:43

Миндортранс: Уровень подтопления в районе Тюлюка может повыситься
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 14:27

В УпрДор «Южный Урал» сменился руководитель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:37

Челябинская область готовится к первой весенней отправке призывников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:31

ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:14

Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:12

В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:04

Россельхознадзор наказал бизнесменов, травивших южноуральских детей просрочкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:58

В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:44

Связь в деревни, села и аулы: «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:26

Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:15

Удивительно, но факт: в миасском поселке никто не знает, где происходит сброс сточных вод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:07

В Златоусте бродячий конь напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 11:45

Поселок Тюлюк отрезан от цивилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 11:21

В «Поезде здоровья» 86 южноуральцев вакцинировались от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:57

Военнослужащий из Челябинска покончил с собой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:38

В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:12

В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:10

«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:00

В «Ростелекоме» рассказали, выгодно ли менять провайдера при смене места жительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 18:54

Челябинцы одними из первых в этом году увидят федеральную фотовыставку «Один день из жизни России»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:32

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:17

Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:16

РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:02

У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:58

Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:51

В четверг в Челябинской области по-летнему тепло

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:49

Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:35

Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:19

В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:10

Рыбаку из Миасса понадобилась помощь спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:08

Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:07

ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:29

В Еткульском районе национальный проект «Культура» в приоритете
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:08

В 20 раз дороже: в Кыштыме аферисты продают пожилым людям пожарные извещатели по завышенным ценам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:07

О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:06

Алексей Текслер: Расслабляться рано
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:05

Алексей Текслер – чиновникам: Необходимо быть примером безупречного поведения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 14:01

На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:57

Миасец, пытавшийся переправить в Японию артиллерийское вооружение, не смог обжаловать приговор

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:56

Минсельхоз сообщил о расследовании факта замора рыбы на Касаргах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:30

Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:25

В Магнитогорске рабочего убило крюком промышленного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:13

Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:08

Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:00

Челябинские наркоманы снова попались в руки полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:26

В Булзях три человека умерли, отравившись алкоголем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:25

Полицейский из Чебаркуля помог местной жительнице найти потерявшегося в Тобольске брата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:23

Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:13

За весь период пандемии справились с ковидом более 52 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:12

Увильды проверили на доступность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:01

«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на мюзикл-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:56

Российским отцам хотят дать отпуск при рождении ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:46

В результате аварии с маршруткой в Челябинске два человека госпитализированы с переломом позвоночника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:30

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему о неубранных местах на улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:21

Миасские пожарные бросили вызов друг другу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:13

В Челябинской области проще всего найти работу медикам и домашнему персоналу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:10

СК начал проверку по факту гибели ребенка в Юрюзани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:09

Челябинские таможенники не пустили в Россию кукурузу, коньяк и снюс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:07

В Юрюзани в водоотводном канале утонул трехлетний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:05

Автозавод «УРАЛ» уделяет внимание вопросам охраны труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:52

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:49

В Еткульском районе за несоблюдение антиковидной профилактики закрыли магазин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:48

На Таганае сфотографировали «сладкоголосого потрошителя»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 00:05

Гастрономический фестиваль - GASTROFEST
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 23:00

Копейский общественник придумал для людей новый формат участия в озеленении окружающего мира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:30

Миасс разлился: строящуюся набережную за челябинской филармонией основательно затопило
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:04

Южноуральские заключенные из гвоздей выложили портрет Гагарина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 21:59

Крупный наркосбытчик из Челябинска проведет за решеткой девять с половиной лет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 18:40

Жители Заварухино записали видеообращение к губернатору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 17:17

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:32

Первые 10 новых трамваев поступят в Челябинск к сентябрю, остальные – в декабре
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13.04.2021 16:28

В Челябинске пройдет косплей-конвент
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:17

В Челябинске наградили лучших выпускников института культурного волонтерства

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:10

Экс-главе Чебаркуля «скостили» срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:09

В Челябинске не намерены отключать отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 16:02

Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:55

Южноуральцы покорили сердца международных гурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:38

Челябинка выступит на чемпионате Европы по дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:37

В среду в Челябинской области тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:26

Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:19

Суд обязал мэрию Копейска оборудовать остановку общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 15:16

Минимальный набор продуктов питания в Челябинской области подорожал за квартал на 5,2%