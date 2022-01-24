В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов

В Челябинске в Детской филармонии стартовали первые мастер-классы в рамках соглашения с Образовательным центром «Юрий Башмет молодым дарованиям России». Сегодня и завтра, 24 и 25 января, заниматься с талантливыми детьми Южного Урала будет профессор Московской консерватории, скрипач Александр Тростянский.

«Тростянский – скрипач первоклассный во всех отношениях, его интерпретации отличаются продуманностью, элегантностью, точностью и красотой звука». — писала о музыканте французская La Presse. Российский скрипач — заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов в Генуе, Канаде, Граце, лауреат международного конкурса им. П.И. Чайковского (1998). География выступлений артиста включает более 25 стран мира. Концерты Тростянского проходили на таких статусных площадках как Московская консерватория и Петербургская филармония, Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Вайль-холл Карнеги-холла (Нью-Йорк), Театре Хербст в Сан-Франциско. С 1997 года Александр преподает в Московской государственной консерватории.

Уникальная возможность увидеть и получить знания от наставника такого высокого уровня появилась у юных челябинских музыкантов благодаря федеральному проекту «Юрий Башмет — юным дарованиям» и соглашению о сотрудничестве, подписанному между Юрием Абрамовичем и Детской филармонией Южного Урала в октябре 2021 года. В эти дни Юрий Башмет проводил в городах Южного Урала свой IV международный авторский музыкальный фестиваль.

Для Юрия Башмета вопрос воспитания и развития музыкально одаренных детей в России является весьма важным на протяжении уже многих лет. Развитие культуры в стране, с его точки зрения, следует начинать именно с детского музыкального образования. Проект «Юрий Башмет — юным дарованиям» предполагает сохранение и развитие системы профессионального образования в области музыкального искусства в России, выявление и поддержку одаренных детей из разных регионов, их участие в творческих образовательных мероприятиях. Система мастер-классов с ведущими преподавателями страны и ведущими музыкантами в области классической музыки — важная составляющая проекта.

В программе занятий с Александром Тростянским — индивидуальный мастер-класс для ученика и педагога. Занятия проходят бесплатно, единственное условие — предварительная регистрация. Известно, что для участия в мастер-классах отобраны 14 юных музыкантов из Челябинска и нескольких городов области. По окончанию занятий им будут выданы дипломы. Все, кто не захотел проходить регистрацию в качестве участника, тоже могут посетить мастер-класс — приобрести входной билет и присутствовать в качестве слушателя.

Сегодня мастер-классы стартовали в 14 часов. Завтра, 25 января, они продолжатся с 11:00.