24.01.2022
Челябинской епархии передали в дар две иконы со святой горы Афон
24.01.2022
НАТО перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы
24.01.2022
Виктор Ереклинцев проследит за наведением порядка в плохо убираемом сквере возле «Киномакса»
24.01.2022
В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов
24.01.2022
Команда минфина покорила самую высокую гору Челябинской области
24.01.2022
Подросток из Сима, приставив нож к горлу своей бабушки, выбивал из нее деньги
В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов
24.01.2022
Челябинскому симфоническому оркестру устроили овации в московском концертном зале «Зарядье»
21.01.2022
Челябинская филармония издала фотоальбом «Легенды славы. Челябинск. Избранное»
18.01.2022
Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»
08.01.2022
39 птиц летели под волшебную музыку: Мы с тобой, Магнитогорск!
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022