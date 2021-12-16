В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»

На сцене челябинского театра оперы и балета имени Глинки сегодня, 16 декабря, состоится заключительный показ легендарного балета «Жизель» в рамках Соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России и при поддержке программы «Большие гастроли». Артисты главного театра страны рассказали журналистам о впечатлениях от челябинского симфонического оркестра и сцены, а также о волнении перед спектаклем.

«Очень рада, что наше плодотворное сотрудничество с Большим театром продолжается. В этом году мы уже посмотрели оперу Бизе «Искатели жемчуга». Достаточно большое количество людей посетили этот спектакль. Сейчас три дня на нашей сцене показывают один из любимейших балетов всех зрителей – «Жизель». Не знаю людей, которые любят балет и живут этим видом искусства, кто никогда бы не посетил этот спектакль. Это то, чем открывается мир балета для каждого человека. Безусловно, для нашей сцены, нашей области очень приятно принимать самый главный театр страны с таким балетом, с его знаменитейшими декорациями», – подчеркнула основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

В Большом театре «Жизель» шла почти без перерывов с 1843 года. Автор классической редакции балета – Леонид Лавровский, который создал ее в 1944 году. Несколько десятилетий спустя новую редакцию «Жизели» сделал Юрий Григорович. Балетмейстер постарался сохранить в полноте и в чистоте традиционную петербургско-ленинградскую постановку. Партитура музыки и танца осталась неприкосновенной. В Челябинске балет «Жизель» в постановке Юрия Григоровича исполняется впервые.

«Жизель – наивная, очень трогательная, доверчивая. У нее открытая душа и сердце, поэтому эта трагическая история и происходит. Настраиваясь на спектакль, я думаю о ней, вживаюсь в роль. Каждый спектакль проходит по-своему, не бывает одинаковых. При выходе на сцену у меня всегда есть волнение, а затем облегчение, если все сложные технические моменты получились хорошо. Достаточно сложным элементом является вращение. За него всегда переживаешь», – рассказала исполнительница партии Жизель Анна Никулина, которая выйдет на сцену сегодня, 16 декабря.

Выступление артистов Большого театра проходит в сопровождении симфонического оркестра челябинского театра оперы и балета. «У вас прекрасный оркестр, все понимают и делают. Сцена небольшая, камерная, но при этом удобная», – отметила исполнительница партии Жизель Евгения Образцова, выступающая вчера, 15 декабря.

Саму сцена театра имени Глинки исполнитель партии Графа Альберта Денис Родькин сравнил со сценой Большого. По мнению молодого человека, родной театр ему напомнили здесь расписанный потолок и узоры на балконах.

«В Челябинске очень удобная сцена. Не сказать, что она маленькая, она средняя. Мне нравится, когда зритель сидит ближе. Появляется такое камерное, уютное отношение к спектаклю. Зал очень красивый. Если взять театры в Италии, они друг на друга похожи. А у этого зала есть своя индивидуальность, энергетика, архитектура и зритель. Но от этого выступать нелегче. Наоборот, когда видишь что-то похожее на Большой театр, даже больше волнуешься, потому что в Большом театре уже есть своя публика. Нельзя станцевать не только хуже, чем раньше, но и так же, как в прошлый раз. Это уже будет неинтересно. Каждый раз надо искать что-то новое», – поделился своим мнение с журналистами Денис Родькин.

Заказать билеты на балет «Жизель» можно на сайте. Напомним, спектакль состоится уже сегодня, в семь часов вечера.