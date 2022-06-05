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В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

В Челябинске вчера, четвёртого июня, прошла творческая встреча с артистами  «Ленкома имени Марка Захарова» Иваном Агаповым и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым). Поклонники искусства лицедейства смогли воочию увидеть столичных звёзд и задать им вопросы. Разговор с театральной общественностью состоялся в Мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» в рамках второго этапа фестиваля «Nовый».  Как добиться успеха начинающему актёру, какие страхи испытывают мастера сцены и отчего испытывают радость, что сейчас представляет собой «Ленком», находится ли он «в ожидании Годо» и что же подразумевается  под «методом Захарова» – это лишь малая часть вопросов, прозвучавших по ходу беседы.

Интерес челябинской публики к московским артистам неслучаен. Легендарный «Ленком» известен своим классическим репертуаром, гениальной режиссурой Марка Захарова и плеядой звёздных актёров. В разные эпохи здесь играли Ростислав Плятт, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцов и многие другие. А визитная карточка театра – рок-опера «Юнона и Авось» - самый известный в России спектакль согласно данным соцопроса. В Челябинск Ленком приезжал дважды, первый раз – в 1989 году. И на прошедшей встрече оказались зрители, чьё знакомство с театром состоялось именно во время тех гастролей.

Кроме того, артист Алексей Скуратов, ставший частью знаменитой труппы, родился в Челябинске, а начинался его путь к столичным подмосткам с небольшого студенческого зала театра-студии «Манекен». Через все эти годы актёр пронёс благодарность своему учителю, художественному руководителю студии Владимиру Филонову.

 «Если бы не Владимир Фёдорович, театр «Манекен», я бы никогда не смог работать в театре Ленком, я бы здесь не сидел», - признался Алексей Скуратов.

Вполне ожидаемо, что речь зашла о том, как провинциальный актёр смог попасть в «топовый» театр. Но всё-таки  центральной темой обсуждения стал «феномен» Ленкома и его внутренняя жизнь, которая постепенно вырисовывалась перед слушателями из маленьких подробностей закулисной жизни и воспоминаний актёров.

В чём был «кайф» актёрской профессии для Александра Абдулова, как волновался перед премьерой мастодонт сцены Всеволод Ларионов, раскуривая трубку в костюме Петра Первого, почему Феллини снимал непрофессионалов, что за «птичий язык», на котором говорил Марк Захаров, и почему так «живучи» его спектакли, было интересно узнать не только заядлым театралам, но и людям, далёким от сцены.

По словам Ивана Агапова,  задачи, которые ставил Марк Анатольевич перед актёрами, могли показаться стороннему человеку полной белибердой, но для «ленкомовцев» это был предельно понятный язык. Захаров, например, мог сказать: «На авансцену выйдете, вон туда вот посмотрите, где амфитеатр и написано «выход», и  глаза поголубеть должны и в них должна родиться музыка».

Ещё один любимый приём мэтра – «спектакль в спектакле», когда артисту надо было сыграть неартиста, вернее стать им. Начать с апломбом, чувством, но к середине реплики «растерять» весь талант и актёрский темперамент, фактически стать профнепригодным. «Только ничего не играйте!», - любил повторять Захаров.

Любопытно, но с точки зрения артистов, всегда болезненно относящихся к распределению ролей, Марк Анатольевич был весьма жесток. Спектакль могли репетировать два состава, но за пару дней до премьеры режиссёр мог оставить только один – остальным «спасибо за работу». Или во время репетиции вызвать из зала любого актёра, попросить выполнить какую-то задачу и  тут же отдать роль ему, даже если в приказе значилась фамилия другого артиста.

Но несмотря на риск остаться без роли и с уязвлённым самолюбием, работать с Захаровым было мечтой многих. По мнению Ивана Агапова, есть три типа режиссёра: те, кто мешают актёру; те, кто не мешают, но и не помогают (такие могут часами правильно говорить о том, что нужно играть, но ни на дюйм не продвинут актёра к пониманию роли); и те, которые как Марк Анатольевич помогают артисту.

Живым диалогом остались довольны все: и челябинцы, и приглашённые гости. Как считают артисты Ленкома, Челябинск – это театральный город, в котором есть думающая и благодарная публика.

 «Столичный зритель он более, скажем так, избалован. Казалось бы, даже Санкт-Петербург находится не так далеко от Москвы, а всё равно там зритель благодарнее. А чем дальше от Москвы, тем он всё благодарнее и благодарнее. Это не потому что Москва «плохая», а потому что там такое количество театров, артистов. Там зритель немножко перекормлен «зрелищами». А здесь театр ближе к истокам, к людям», - поделился мнением Иван Агапов.

Разговор о методе Захарова продолжился сегодня, пятого мая. Уже сейчас в «Историческом парке «Россия - Моя история» по адресу ул. Труда, 183 идет мастер-класс "Метод Марка Захарова". 

По словам организатора мероприятия, художественного руководителя студии «Театральное пространство свободы» Алексея Тетюева, в этом году спектакли «Nового» отличаются камерностью и вниманием к актёрской внутренней жизни. В программе - документальный театр, сторителлинг и  вербатим.

 «В этом году мы решили повторить фестиваль, но сделать его более масштабным - провести его в виде театрального марафона. Начался он у нас в апреле, а закончится в сентябре. Тема практически та же самая – «Человек в зеркале истории» - но в этом году была поставлена другая режиссёрская задача: это выход артиста один на один со зрителем. То есть это в основном моноспектакли или спектакли малых форм. Как говорил Станиславский: «Постелите коврик, поставьте двух артистов и это уже будет театр. Два человека, застрявшие в лифте, это тоже уже театр. Это театр, в котором решает всё актёр. Да, режиссёр есть, но он выполняет функцию вспомогательного средства».

Организаторами фестиваля «Nовый» являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийныйисторический парк "Россия - моя история". Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Автор: Татьяна Правдина
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Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия