В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии

Девятого сентября в 18 часов по адресу ул. Ворошилова, 6, состоится долгожданное событие — официальное торжественное открытие Детской филармонии.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, новая уникальная площадка станет творческой и образовательной базой, которая обеспечит детям и молодым исполнителям возможность обучения, профессионального роста и одновременной вовлеченности в музыкальный творческий процесс, поможет поиску и развитию талантов, создаст условия для развития и совершенствования способностей одаренных детей.

Яркий старт праздничной церемонии будет дан прямо у входа в здание. Перед собравшимися приглашенными гостями выступят ученики детской студии Государственного ансамбля танца «Урал» и вокальный ансамбль. А юные актеры поведают зрителям о том, что филармония — большая музыкальная шкатулка с секретом. И чтобы она заиграла, ожила – нужно повернуть в ее замке заветный ключик. Ключ от «музыкальной шкатулки» (Детской филармонии) губернатор Челябинской области Алексей Текслер, при поддержке и содействии которого был реализован проект возрождения, передаст в руки руководителя учреждения.

Символический ритуал, как сообщили в филармонии, произойдет на глазах приглашенных гостей, ожидающих открытия перед зданием детской филармонии. Среди приглашенных — заместители губернатора, министры культуры, образования, строительства, руководители учреждений культуры города, глава города, начальники управлений культуры и образования города Челябинска, глава Курчатовского района, директора образовательных учреждений района, родители и дети, поступившие в коллективы детской филармонии.

Поворотом ключа детская филармония оживет — заиграет музыка, на крыльце здания забьют огненные фонтаны, танцоры задвигаются, иллюстрируя, что музыкальная шкатулка заработала!

Губернатор в сопровождении официальных лиц и представителей СМИ пройдет с экскурсией по зданию. После все приглашенные направятся в зрительный зал, где их ждет удивительная и трогательная концертная программа.

«Музыка — язык души. А самые чистые и искренние души — детские. Дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, достоинстве. Они, не стесняясь, говорят с самыми высокими сферами и задают свои вопросы так высоко, как нам, взрослым, и спрашивать страшно. Детская филармония — дом музыки для Детей. Поэтому очень символично, что в день открытия здесь прозвучит не только музыка, но и фрагменты книги «Дети пишут Богу» кинодраматурга Михаила Дымова. Это сборник реальных детских сочинений, произведение, ясно и выразительно показывающее суть ребёнка, суть человека. И оно просто не может оставить равнодушным», - отмечают в пресс-службе Челябинской филармонии.

Именно дети различными выразительными средствами создадут на сцене особую атмосферу. Номера будут с секретом: это всегда дуэты: танцор, певец или музыкант вместе с… мультяшкой. Например, джазовый оркестр будет играть со Смешариками, вокальная студия споет с Чучелом-Мяучилом, а симфонический оркестр выступит с Машей — главной героиней мультфильма «Маша и медведь». И, конечно, не обойдется без яркого финала — на сцену Детской филармонии выйдет настоящая звезда! Вместе с детским джазовым оркестром выступит легендарный саксофонист и бэндлидер, народный артист России Игорь Бутман.

«Зимой, во время нашего Международного фестиваля музыкального юмора, мы с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером говорили об открытии в Детской филармонии джазовой школы. Виртуозность, музыкальность — то, чем всегда был интересен джаз. Молодёжь тянется к джазу, а мы всегда заинтересованы в том, чтобы помочь им раскрыть потенциал, направить, показать новые стили, познакомить с новыми музыкантами и оказать всяческую поддержку. Мы готовы учить основам, продумывать разные варианты творческих коллабораций, приглашать на мастер-классы и занятия ведущих джазовых музыкантов. В добрый путь – и до встречи в Детской филармонии!», - сказал Игорь Бутман.

Начало церемонии открытия на улице — в 18 часов. А праздничный концерт в Большом зале Детской филармонии гости увидят в 18:20. Продолжительность концерта – 90 минут. Участниками концерта станут детские и взрослые коллективы филармонии: инструментальный ансамбль «Маэстро аккордеон», Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко, детский эстрадно-джазовый оркестр, детско - юношеский симфонический оркестр, студия эстрадного вокала, детская студия при ГАТ «Урал».

11 сентября церемонию повторят для зрителей – жителей Челябинска. Билеты на нее можно приобрести на сайте Челябинской филармонии.