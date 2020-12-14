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В Челябинске ремонт объектов культуры вышел на финишную прямую

В Челябинске ремонт объектов культуры планируется завершить до 20-го декабря.

Такую информацию сегодня, 14-го декабря, озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник чиновник рассказал, что идет о Доме офицеров челябинского гарнизона (Цвиллинга, 11), доме художника Русакова (улица Борьбы, 28) и доме Холодова (улица Кирова, 139), ремонт которых еще продолжается.

Что касается еще одного объекта культуры – кинотеатра имени Пушкина, то в настоящее время завершается приемка работ по двум основным этапам: ремонтам кровли и фасада здания.