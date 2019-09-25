В Челябинске собрали «Steinway»
Культура
Сегодня, 13:42

В Челябинске собрали рояль легендарной марки «Steinway». Сейчас дорогостоящий музыкальный инструмент находится в закрытом отсеке бокового кармана сцены театра оперы и балета имени Глинки - место было специально оборудовано для хранения рояля.

Сборкой занимались десять монтировщиков машинно-декорационного цеха. Весь процесс, начиная от распаковки до прикручивания последнего болтика, контролировал столичный специалист, прошедший подготовку на фабрике «Steinway» в Гамбурге.

Как отмечает специалист по связям с общественностью театра Анастасия Черкас, рояль еще не полностью готов к работе - следующим этапом станет настройка и регулировка.

Мультимедийная презентация рояля «Steinway & Sons» состоится 20-го ноября (начало в 18 часов 30 минут). Первым на новом музыкальном инструменте сыграет лауреат II премии XVI Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Шишкин. За дирижерским пультом будет находиться Евгений Волынский.

Рояль премиум-класса появился в Челябинском театре оперы и балета в конце прошлого сезона. Все это время музыкальный инструмент находился в разобранном состоянии в фирменной упаковке. 

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Челябинский театр оперы и балета
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