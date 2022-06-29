В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях

В Челябинске второго июля - в 22-ю годовщину со дня трагедии в Аргуне, когда погибли 25 сотрудников сводного отряда ГУВД, УФСБ и прокуратуры региона, - состоится концерт памяти южноуральских правоохранителей «Аргун 2000».

Организатор концерта - Фонд содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых структур «Живые и мертвые», руководитель которого Владимир Саломатин отмечает, что это был самый кровавый из серии терактов, организованных боевиками в Чечне.

«Второго июля 2000 года в Аргуне погибли 25 сотрудников, более 80 получили ранения. Число жертв во всех терактах того дня превысило 50 человек», - напомнил Владимир Саломатин.

В программе концерта примут участие Народная артистка РФ Наталья Заварзина (сопрано), солисты Челябинской филармонии, лауреаты международных конкурсов Наталья Гущина (фортепиано), Лариса Тимшина (орган), Татьяна Зайцева (саксофон, сопрано).

После концерта состоится премьерный показ короткометражного (продолжительностью шесть минут) фильма «Сын» детского патриотического киножурнала «Белый журавлик»

На мероприятие приглашены члены семей погибших и их близких, ветераны боевых действий, спецслужб и силовых ведомств, действующие сотрудники и все желающие. Вход свободный.

Концерт проводится с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала при софинансировании Фонда президентских грантов.

Концерт состоится второго июля в 18 часов в Зале органной и камерной музыки «Родина» (улица Кирова, 78).