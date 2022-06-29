28.06.2022
Челябинский парк Гагарина ищет желающих улучшить его облик и наполнение
28.06.2022
В Челябинске отключат светофоры на улице Труда
28.06.2022
Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились
28.06.2022
Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения
28.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
28.06.2022
Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом
В Челябинске состоится концерт памяти погибших в Аргуне в 2000 году южноуральских правоохранителях
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022