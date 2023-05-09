В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, девятого мая, поздравил ветеранов, военнослужащих и работников силовых структур с Днем Великой Победы на праздничном концерте в театре оперы и балета имени Глинки.

Концерт посетили участники специальной военной операции и члены их семей, военнослужащие из частей и учебных заведений, дислоцированных на территории Челябинской области, сотрудники Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, Росгвардии, пограничники, ветераны военных действий в Афганистане и Чечне, а также миротворцы, проходящие службу в Нагорном Карабахе, и участники других боевых операций, представители общественных организаций.

На концерте выступили народный артист России Сергей Безруков, ансамбль танца «Урал», оркестр Росгвардии, Челябинский камерный хор имени Михальченко, хор театра оперы и балета имени Глинки и хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие», исполнители Сергей Павловский и София Пакулева, другие творческие коллективы.

Алексей Текслер отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью, поэтому в нашей стране с большим почтением относятся к памяти о погибших воинах, уважают подвиг тружеников тыла, оберегают ветеранов, вдов и детей погибших.

«И, конечно, у нас особое отношение к участникам боевых действий, к тем, кто уже в наши дни с оружием в руках защищает Родину. Мы гордимся тем, что в ходе специальной военной операции пяти воинским соединениям из нашей области указами президента России присвоены почетные наименования «гвардейские»», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что наряду с ратным подвигом наших ветеранов значим трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.

«Челябинск, Магнитогорск и Златоуст по праву носят гордое звание городов трудовой доблести. Но мы помним, что огромный вклад в разгром врага, в обеспечение армии снарядами, техникой, продовольствием внесла вся Челябинская область. И у нас есть новые города-кандидаты на почетное звание. Мы продолжаем работу с федеральным оргкомитетом «Победа», чтобы их трудовой подвиг в годы войны был столь же достойно отмечен», – отметил в приветственном слове Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что в этом году в Челябинской области отмечают 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса, 80-летие Челябинского металлургического комбината, 90-летие Челябинского тракторного завода.

«Эти даты напоминают нам о героических страницах нашей истории. Во время войны Челябинск стал настоящей танковой столицей страны, где создавалось мощное оружие будущей Победы. Наши добровольцы-танкисты прошли славный боевой путь: сражались на Курской дуге, где произошел коренной перелом в войне, дошли до Берлина и Праги. Сейчас внуки и правнуки победителей с честью выполняют воинский долг, защищают нашу страну от внешних угроз. Южный Урал, как и прежде, – опорный край страны, и вклад наших оборонных предприятий в новую Победу весом и значим», - сказал Алексей Текслер.