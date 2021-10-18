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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске выбрали лучших мастеров деревянной скульптуры с «уральским характером». Итоги конкур
18.10.2021

В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.10.2021

В Челябинске непривитых от ковида будут отстранять от работы без сохранения зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Министерстве здравоохранения Челябинской области главные внештатные специалисты рассказали про
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Коронавирус
18.10.2021

Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельник, 18 октября 2021 года, в Челябинской области стало обязательным использование QR-ко
18.10.2021

С 18 октября южноуральцы смогут посещать массовые мероприятия только с QR-кодами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.10.2021

В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.10.2021 10:52

В Челябинске стартует фестивальный марафон

С завтрашнего дня, 19 октября, в Челябинске стартует фестивальный марафон. До конца года театры области примут участие  в шести (!) фестивалях. И первой будет «Сцена - 2021» - самый старейший на Южном Урале традиционный областной фестиваль профессиональных театров, который пройдёт в 31-ый раз и откроется в Челябинском академическом театре драмы имени Н.Орлова спектаклем «Номер 6». 

«Сцена» продлится по 29 октября, за 11 дней театральные коллективы пяти городов области – Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея -   представят на суд профессиональных критиков и зрителей 17 спектаклей.

 Самый напряжённый этап фестивального марафона приходится на ноябрь. В этом месяце пройдёт три уникальных, разножанровых фестиваля. Самый старший из них и по сути юбилейный, 15 по счёту, международный фестиваль-конкурс  драматических театров «Камерата». Фирменный смотр Челябинского Камерного театра пройдёт с 3 по 8 ноября.

Есть теперь  собственный фестиваль и у Златоустовского театра «Омнибус». Во второй раз на его сцене (с 15 по 19 ноября)   состоится Открытый областной фестиваль театральных уроков - спектаклей «Приглашение в театр». Завершит ноябрьский этап марафона (с 15 по 19 ноября) самое остроумное и весёлое состязание театральных капустников с оригинальным названием «Чугунок». Он  пройдёт в третий раз. В декабре (с 1 по 6)   в девятый раз и теперь уже в статусе регионального выйдет на сцены Челябинска фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РСФСР Владимира Ивановича Милосердова. А завершит год IV областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей "Морозко», самый яркий и радостный театральный праздник, предназначенный детворе и приуроченный к зимним каникулам и встрече нового 2022 года. Есть надежда и даже уверенность, что  такого натиска театральных состязаний ковид не выдержит. Да и руководители всех театров-участников фестиваля готовы принять все необходимые меры, чтобы его не допустить. 

Автор:  Людмила Фёдорова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске выбрали лучших мастеров деревянной скульптуры с «уральским характером». Итоги конкур
18.10.2021

В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 поставили более 74% работников системы
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Коронавирус
18.10.2021

В Челябинске непривитых от ковида будут отстранять от работы без сохранения зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Министерстве здравоохранения Челябинской области главные внештатные специалисты рассказали про
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Коронавирус
18.10.2021

Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.10.2021 11:01

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы

14.10.2021 10:59

Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом