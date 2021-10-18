С завтрашнего дня, 19 октября, в Челябинске стартует фестивальный марафон. До конца года театры области примут участие в шести (!) фестивалях. И первой будет «Сцена - 2021» - самый старейший на Южном Урале традиционный областной фестиваль профессиональных театров, который пройдёт в 31-ый раз и откроется в Челябинском академическом театре драмы имени Н.Орлова спектаклем «Номер 6».

«Сцена» продлится по 29 октября, за 11 дней театральные коллективы пяти городов области – Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея - представят на суд профессиональных критиков и зрителей 17 спектаклей.

Самый напряжённый этап фестивального марафона приходится на ноябрь. В этом месяце пройдёт три уникальных, разножанровых фестиваля. Самый старший из них и по сути юбилейный, 15 по счёту, международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата». Фирменный смотр Челябинского Камерного театра пройдёт с 3 по 8 ноября.

Есть теперь собственный фестиваль и у Златоустовского театра «Омнибус». Во второй раз на его сцене (с 15 по 19 ноября) состоится Открытый областной фестиваль театральных уроков - спектаклей «Приглашение в театр». Завершит ноябрьский этап марафона (с 15 по 19 ноября) самое остроумное и весёлое состязание театральных капустников с оригинальным названием «Чугунок». Он пройдёт в третий раз. В декабре (с 1 по 6) в девятый раз и теперь уже в статусе регионального выйдет на сцены Челябинска фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РСФСР Владимира Ивановича Милосердова. А завершит год IV областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей "Морозко», самый яркий и радостный театральный праздник, предназначенный детворе и приуроченный к зимним каникулам и встрече нового 2022 года. Есть надежда и даже уверенность, что такого натиска театральных состязаний ковид не выдержит. Да и руководители всех театров-участников фестиваля готовы принять все необходимые меры, чтобы его не допустить.