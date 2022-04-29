В Челябинске выступит легендарный симфонический оркестр Мариинского театра

В Челябинске завтра, 30-го апреля, с концертной программой выступит один из самых прославленных симфонических коллективов современности - оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концерт одного из лучших и старейших оркестров страны, история которого восходит к первому оркестру Петербургской императорской оперы и превышает два столетия, состоится в театре драмы имени Наума Орлова в 15 часов.

Художественный руководитель и дирижер коллектива, Валерий Гергиев, - народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии и премии правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград. Он руководит легендарным коллективом более двадцати лет.

Пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова отметила, что симфонический оркестр Мариинского театра входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии. У него обширнейшая гастрольная география. Музыканты выступали на крупнейших оперных сценах и в престижнейших концертных залах мира - в Метрополитен-опера, Кеннеди-центре, Карнеги-холле, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, театре Карло Феличе, Опере Сан-Франциско, театре Ла Скала, зале Плейель, венском Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях.

Умение быстро осваивать сложнейшие партитуры, владение всеми жанрами симфонической музыки, гибкость при работе с разными дирижерами и солистами наряду с невероятно насыщенным гастрольным графиком делают петербургский коллектив самым универсальным оркестром в мире.

В Челябинск прославленный коллектив приедет в рамках региональной программы ХХI Московского Пасхального фестиваля, который проходит с 18-го апреля по девятое мая. В 2022-м году концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов на центральных концертных площадках Москвы и регионов России будут посвящены памятным датам страны, юбилеям композиторов и деятелей искусства - Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Дягилева. Также в рамках фестиваля пройдут выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки Родиона Щедрина – в 2022-м году он празднует свой юбилей.

СПРАВКА

Созданный в 2002-м году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы, в 2003-му Московский Пасхальный фестиваль при поддержке президента РФ Владимира Путина получил статус всероссийского. Он проводится при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование, просветительство, патриотизм. Они реализуются в тематических блоках: симфоническом, хоровом, звонильном.

Фестиваль ежегодно привлекает в Москву лучших российских и зарубежных звонарей, возрождая интерес широкой аудитории к искусству Пасхального звона.