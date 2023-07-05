В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ООО «Курорт Кисегач» (многопрофильная здравница в Чебаркульском районе Челябинской области) и ООО
05.07.2023

На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Самара вошла в десятку самых безопасных городов для летнего отдыха, сообщили представители Россий
05.07.2023

Куда сходить, где остановиться и какой гостинец привезти близким

Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Историческое здание на улице Труда, 86 в Челябинске - выявленный объект культурного наследия мест
05.07.2023

Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, шестого июля, на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском райо
05.07.2023

Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплекс работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Магнитогорска (Челябинская
05.07.2023

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
симфонический оркестр
Челябинская государственная филармония
Культура
05.07.2023 15:47

В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

В Челябинске на открытой площадке около памятника Курчатову седьмого июля выступит мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина (сопрано) и симфонический оркестр Челябинской области.

В концерте также примут участие приглашенный солист Мариинского театра, лауреат национальной оперной премии «Онегин» Иван Гынгазов и приглашенный солист Мариинского театра, солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета (ныне «Урал Опера Балет») Александр Краснов.

Концерт пройдет при поддержке Губернатора Челябинской области.

Челябинская государственная филармония приглашает челябинцев и гостей города присоединиться к оперному open air.

Начало программы в 20:00.

Каждое выступление Аиды Гарифуллиной – значимое событие, которого с замиранием сердца ждут слушатели по всему миру. Ее голос завораживает с первых секунд. Заслуженной артистке Российской Федерации и Республики Татарстан рукоплескали в лучших концертных залах мира. Она постоянный приглашенный артист Большого театра (Москва), Королевского оперного театра Ковент Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Метрополитен опера (Нью Йорк) и многих других. Аида Гарифуллина выступает под музыкальным руководством выдающихся дирижеров, в том числе Валерия Гергиева, Зубина Мета, Кента Нагано, Пласидо Доминго, Густаво Дудамеля, Антонио Паппано, Даниэля Баренбойма.

Иван Гынгазов родился в Новосибирске. В 2013 окончил Новосибирскую государственную консерваторию и стал солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2017 ушел в Московский музыкальный театр «Геликон-опера». В Мариинском театре дебютировал в 2019. В том же году впервые выступил в венском Театре ан дер Вин, в дрезденской Опере Земпера, в Театре Петруццелли в Бари. Пел в Александринском театре, венском Музикферайне, Большом театре Узбекистана им. Алишера Навои, Московской государственной академической филармонии, Московском концертном зале «Зарядье» и на многих других площадках.

Александр Краснов окончил Уральскую государственную консерваторию в 2008 году. Работал в Свердловском театре музыкальной комедии, был солистом Капеллы Свердловской государственной филармонии и камерного хора «Доместик». В 2007 году участвовал в концертах на сцене Мариинского театра, сотрудничал с Михайловским театром. Был солистом Челябинского государственного академического театра оперы и балета (2009-2011). С 2011 – солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. С 2012 – солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области образован в 2019 году по решению Губернатора Челябинской области при содействии народного артиста РФ Д. Мацуева. Создание симфонического оркестра Челябинской области – главное событие 2019 года в рейтинге газеты «Музыкальное обозрение». Презентации оркестра с успехом состоялись в Санкт-Петербурге (2019 г., Государственная академическая капелла), Москве (2021 г., зал «Зарядье»). В 2021 году коллектив представил программы с такими солистами как Хибла Герзмава, Борис Березовский, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, Мирослав Култышев, Павел Милюков и многие другие. В 2022 году оркестр вновь выступил в «Зарядье».

симфонический оркестр
Челябинская государственная филармония
Новости по тегу: симфонический оркестр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.07.2023

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05.07.2023

Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.07.2023 10:09

Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль

03.07.2023 10:05

Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей

03.07.2023 09:42

«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах

03.07.2023 09:18

Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

03.07.2023 08:59

В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы

02.07.2023 23:49

Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)

02.07.2023 23:10

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 26.06.2023 по 02.07.2023)

02.07.2023 22:25

В Челябинской области продлено еще на сутки штормовое предупреждение

02.07.2023 21:19

В понедельник в Челябинской области – дожди, грозы

02.07.2023 21:06

В Миассе 10 и 11 июля состоятся спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 20:33

В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек

02.07.2023 13:05

В Челябинске с 27 по 31 июля пройдут спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 11:17

Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»

02.07.2023 11:07

В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала

02.07.2023 10:57

В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку

02.07.2023 10:56

На воскресенье в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

02.07.2023 10:44

Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде

02.07.2023 10:38

В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте

01.07.2023 18:24

«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области

01.07.2023 18:04

Песня «Эй, ухнем» прозвучит на берегах Волги и Урала

01.07.2023 17:57

Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу

01.07.2023 17:51

Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса

01.07.2023 17:38

Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы

01.07.2023 16:00

Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический

01.07.2023 14:16

Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»