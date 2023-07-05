В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

В Челябинске на открытой площадке около памятника Курчатову седьмого июля выступит мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина (сопрано) и симфонический оркестр Челябинской области.

В концерте также примут участие приглашенный солист Мариинского театра, лауреат национальной оперной премии «Онегин» Иван Гынгазов и приглашенный солист Мариинского театра, солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета (ныне «Урал Опера Балет») Александр Краснов.

Концерт пройдет при поддержке Губернатора Челябинской области.

Челябинская государственная филармония приглашает челябинцев и гостей города присоединиться к оперному open air.

Начало программы в 20:00.

Каждое выступление Аиды Гарифуллиной – значимое событие, которого с замиранием сердца ждут слушатели по всему миру. Ее голос завораживает с первых секунд. Заслуженной артистке Российской Федерации и Республики Татарстан рукоплескали в лучших концертных залах мира. Она постоянный приглашенный артист Большого театра (Москва), Королевского оперного театра Ковент Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Метрополитен опера (Нью Йорк) и многих других. Аида Гарифуллина выступает под музыкальным руководством выдающихся дирижеров, в том числе Валерия Гергиева, Зубина Мета, Кента Нагано, Пласидо Доминго, Густаво Дудамеля, Антонио Паппано, Даниэля Баренбойма.

Иван Гынгазов родился в Новосибирске. В 2013 окончил Новосибирскую государственную консерваторию и стал солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2017 ушел в Московский музыкальный театр «Геликон-опера». В Мариинском театре дебютировал в 2019. В том же году впервые выступил в венском Театре ан дер Вин, в дрезденской Опере Земпера, в Театре Петруццелли в Бари. Пел в Александринском театре, венском Музикферайне, Большом театре Узбекистана им. Алишера Навои, Московской государственной академической филармонии, Московском концертном зале «Зарядье» и на многих других площадках.

Александр Краснов окончил Уральскую государственную консерваторию в 2008 году. Работал в Свердловском театре музыкальной комедии, был солистом Капеллы Свердловской государственной филармонии и камерного хора «Доместик». В 2007 году участвовал в концертах на сцене Мариинского театра, сотрудничал с Михайловским театром. Был солистом Челябинского государственного академического театра оперы и балета (2009-2011). С 2011 – солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. С 2012 – солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области образован в 2019 году по решению Губернатора Челябинской области при содействии народного артиста РФ Д. Мацуева. Создание симфонического оркестра Челябинской области – главное событие 2019 года в рейтинге газеты «Музыкальное обозрение». Презентации оркестра с успехом состоялись в Санкт-Петербурге (2019 г., Государственная академическая капелла), Москве (2021 г., зал «Зарядье»). В 2021 году коллектив представил программы с такими солистами как Хибла Герзмава, Борис Березовский, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, Мирослав Култышев, Павел Милюков и многие другие. В 2022 году оркестр вновь выступил в «Зарядье».