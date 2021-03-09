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В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг

В среду, 10 марта, в Челябинске совместно с симфоническим оркестром выступит победитель конкурса Чайковского, французский пианист Люка Дебарг. Концерт пройдет в филармоническом зале имени Сергея Прокофьева.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, Люка Дебарг начал заниматься музыкой очень поздно – в 11 лет. Профессионально музыкой он решил заняться в 20 лет. А в 24 года стал потрясением для публики престижного XV Международного конкурса имени Чайковского. Он получил IV премию, диплом и приз ассоциации музыкальных критиков Москвы.

Официально отмечается, что приз получил музыкант, «чьи выступления на конкурсе стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику».

Выступление французского пианиста в этом конкурсе легло в основу документального фильма «Все ради музыки» режиссера Мартана Мирабеля.

«Именно после выступления в Москве французский пианист начал активно гастролировать, выступать с лучшими оркестрами мира в самых престижных концертных залах, в числе которых Берлинская филармония, Концертгебау, венский Концертхаус, Театр Елисейских полей и Парижская филармония, лондонские Вигмор-холл и Королевский фестивальный зал, Сантори-холл, Карнеги-холл. Наряду с академической музыкой Люка Дебарг также исполняет джаз, черпает вдохновение в литературе, кино и живописи, значительную часть времени посвящает композиции: он – автор более двадцати сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля», - рассказала Третьякова.

В Челябинске на концерте с участием пианиста прозвучат Четвертый концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и шестая «Патетическая» симфония Чайковского.

Фото: пресс-служба Челябинской филармонии