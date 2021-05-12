В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Завтра, 13 мая, в Челябинске с концертной программой выступит один из самых прославленных симфонических коллективов современности — оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт одного из лучших оркестров страны пройдет на Южном Урале в рамках XX Московского Пасхального фестиваля при поддержке Губернатора Челябинской области.

Симфонический оркестр Мариинского театра — один не только из легендарных, но и старейших оркестров России: его история восходит к первому оркестру Петербургской императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Художественный руководитель и дирижер коллектива — народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ, обладатель других многочисленных престижных премий, званий и наград Валерий Гергиев. Он руководит легендарным коллективом более двадцати лет.

Симфонический оркестр Мариинского театра входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса ведущих музыкальных критиков крупнейших изданий Европы, Америки и Азии (2008). У него обширнейшая гастрольная география. За долгие годы музыканты выступали на крупнейших оперных сценах и в престижнейших концертных залах мира: в Метрополитен-опера, Кеннеди-центре, Карнеги-холле, Королевском оперном театре Ковент-Гарден, театре Карло Феличе, Опере Сан-Франциско, театре Ла Скала, зале Плейель, венском Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, на Зальцбургском и Эдинбургском фестивалях. Умение быстро осваивать новые сложнейшие партитуры, владение всеми жанрами симфонической музыки, гибкость при работе с разными дирижерами и солистами наряду с невероятно насыщенным гастрольным графиком делают петербургский коллектив самым универсальным оркестром в мире.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, в Челябинск прославленный коллектив приедет в рамках региональной программы ХХ Московского Пасхального фестиваля. Коллектив оркестра Мариинского театра ждет насыщенный маршрут по городам России. Маэстро Гергиев и оркестр выступят в Ярославле, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове, Тюмени, Перми, Кирове, Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Волгограде, Брянске, Нижнем Новгороде, Самаре, Альметьевске, Набережных Челнах, Челябинске, Сыктывкаре, Салехарде, Ханты-Мансийске.

В этом году юбилейный, XX Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, в 2003 году фестиваль при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина получил статус всероссийского.

Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование и просветительство. Они реализуются в тематических фестивальных блоках: симфоническом, хоровом, звонильном. Фестиваль возрождает интерес широкой аудитории к искусству Пасхального звона, ежегодно привлекая в Москву лучших российских и зарубежных звонарей. В 2002 году впервые с 1917 года в историческом центре Москвы были возрождены вереницы колокольных звонов – от храма к храму.

География фестиваля расширяется с каждым годом: на сегодняшний день он охватил 145 городов России и пять стран. Кульминация фестиваля – общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в День Победы на Поклонной горе в Москве, который ежегодно собирает около 300 тысяч слушателей.

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра в Челябинске пройдет 13 мая в Театре оперы и балета имени Глинки. Начало концерта — в 20:00.