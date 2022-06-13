В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Метро в Челябинске
Банкротство ЗМЗ
Физкультминутки
Арест Васькова
Зеленая революция
Уголовное дело Юревича
Борьба с наркотиками
Паводок
Учения стран ШОС
Экспедиция ЧелГУ
Коронавирус
Голодовка в Розе
ЖКХ
коронав
АгроПлюс
Коррупция в филиале ЧелГУ
Дело Андрея Косилова
корона
Транспорт
Дело Попова и Щербаковой
Гроза
Арест Лемешевского
Выборы мэра
Дело Жана Мезенцева
Пригородные поезда
Арест чиновников Озерска
Дело Извекова
На житейских перекрестках
Протесты медиков
ЗСО
Сельское хозяйство
Лесные пожары
Клещи
Ситуация на Украине
Арест Юрия Серебренникова
Мусор
Поправки в Конституцию
Дороги
Челябинск минирование
Тефтелев коррупция
Бюджет
Переселение поселка Роза
Арест Николая Сандакова
Дело Виктора Щекотова
Картина маслом
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
корона
Дороги
Учения стран ШОС
АгроПлюс
Клещи
Коррупция в филиале ЧелГУ
С добрым утром, Урал!
Транспорт
Арест чиновников Озерска
Картина маслом
Мусор
Война в Сирии
Гроза
Дело Артура Дамерта
Спецоперация на Украине
Борьба с наркотиками
Переселение поселка Роза
Протесты медиков
Дело Корецкого
Автовокзал Челябинск
Физкультминутки
Дело Александра Макарова
Арест Васькова
День Победы
Голодовка в Розе
ЗСО
День редких заболеваний
Арест Николая Сандакова
Анонсы
Тефтелев коррупция
Экология
Педофилы
Выборы мэра
Дело Продкорпорации
Дело Жана Мезенцева
Арест Лемешевского
Паводок
Дело Попова и Щербаковой
ЖКХ
Поправки в Конституцию
Дело Извекова
Бюджет
Глазами краеведа
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном ф
12.06.2022

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 13 июня, у православных Челябинской области - важный церковный переходящий праздни
12.06.2022

В понедельник у православных - Духов день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.06.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.06.2022

Луганская народная республика отмечает День России
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России
Культура
13.06.2022 13:06

В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

В Челябинске вчера, 12 июня, завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый». За десять дней зрители могли бесплатно посмотреть пять спектаклей, а также посетить лекции и мастер-классы как столичных, так  и уральских артистов и режиссёров. Следуя своему названию, «Noвый» знакомит публику прежде всего с новыми направлениями искусства: документальным, иммерсивным и пластическим театром.  В центре внимания  - не внешние визуальные эффекты, а актёр и его взаимодействие со зрителем. Как воспринимают челябинцы «NOвшества» и от чего приходят в восторг, мы выяснили на премьере спектакля «Матрёша» Театрального Пространства Свободы.

Постановка по мотивам «Бесов» Ф.М. Достоевского стала для режиссёра Алексея Тетюева поводом для разговора со зрителем  о том,  как высочайшие идеалы и устремления могут сосуществовать в душе с низменными страстями и пороками, а путь к «земному раю» оборачиваться адом для тех, кто по нему идёт.

Начался этот разговор сразу на улице: пьянчуга, который потом оказался капитаном Игнатом Лебядкиным, выпрашивал у ожидавших «начала» зрителей закурить и предлагал выпить; налысо побритый молодой человек в красных носках, в котором узнавался Верховенский, молча приглядывался к толпе и, напустив на себя таинственности, наблюдал за происходящим; а подпольное собрание революционеров развернулось на глазах у паркующихся  посетителей арт-пространства «Свобода2».

Условия игры зритель принял сразу и с нескрываемым интересом. И вот уже 17-летняя школьница образца 21 века даёт обещание не сдавать членов подполья, а мужчина в джинсах соглашается «водить» красавицу Лизу Тушину, даже если она станет хромой.

 «Я никогда раньше не была на иммерсивных спектаклях, и для меня это было так в новинку! Поначалу я даже немножечко растерялась. Если честно, я вообще потерялась, когда меня толкнули. Я подумала: «Что мне сказать? А мне нужно что-то говорить?». Это выбивает тебя из колеи, нарушает твою зону комфорта, и у тебя сразу внимание фокусируется. И когда мы стояли на площадке, на улице, я чувствовала себя участницей [собрания], а актёры были зрителями. Мне кажется, это очень необычное решение - когда не зрители являются наблюдающими, а сами играющими. Я говорю об этом, и у меня мурашки появляются», - поделилась впечатлениями выпускница школы Светлана Шишкова, побывавшая и на спектаклях, и на мастер-классах фестиваля.

По словам девушки, «Noвый» «заряжает» на творчество, поскольку он создан с любовью к театру, а не «потому что сказали». Кроме того, такие фестивали дают уникальную возможность челябинскому зрителю бесплатно увидеть то, чем «дышит» современный столичный театр.

 «Ухватить» последние театральные веяния приехали в Челябинск и гости из Миасса. Для них иммерсивный театр, в котором зрителя погружают в разворачивающееся действие и провоцируют на действие, тоже стал приятным открытием.

«О чём был спектакль? Сложно сказать - надо чтобы прошло время… Наверное, о том, как одна маленькая ложь тянет за собой много других, больших. А на фестиваль мы приехали за новыми эмоциями и новым взглядом на театр. И мы их получили», - рассказал Александр, ставший тем самым счастливчиком, которому предложила выйти на променад героиня спектакля.

Иммерсивность как способ восприятия спектакля «изнутри» требует от зрителя не только определённой смелости (кто его знает, что «выкинут» актёры – в любой момент ты можешь стать центром всеобщего внимания), но и умения анализировать здесь и сейчас. У актёров роли прописаны, а отношение к происходящему заранее оговорено, а вот зритель волен выбирать, как реагировать на события, что говорить или «как молчать».     Пока челябинская публика, только пробующая на вкус новинку, склонна идти за актёром (какие бы идеи он не транслировал). В этом чувствуется и безмерное доверие к артистам, и желание «подыграть», и азарт от участия в любопытном квесте.  Поэтому собравшиеся легко подхватывают идеи «анархистов» и вместе с ними выкрикивают лозунги, ведь всё – Игра. Но интересно, выйдет ли зритель на следующий уровень иммерсивности, когда позволит себе не соглашаться с актёром и задавать новые предлагаемые обстоятельства? Настоящее кипение театральной жизни, которое наблюдается в Челябинске, подсказывает, что это возможно. И проводником в новое пространство взаимодействия «зритель – театр»  становится «Noвый».

Как я обманул всех и бога
Бетховен
Бетховен
Бетховен
Как я обманул всех и бога
Как я обманул всех и бога
Как я обманул всех и бога
Сонм
Сонм
Спектакли NOвого

Впервые фестиваль заявил о себе в марте 2022 года и всего за пару месяцев он смог стать значимым явлением культурной жизни Челябинска -  магнетически заряженным полем для театральных экспериментов, которое притягивает талантливых, молодых и ищущих. Ещё одна особенность «Noвого»  - качество его образовательной программы. В июне в число спикеров фестиваля вошли театральные деятели самого высокого уровня  - артисты Ленкома Иван Агапов и Алексей Жеребцов, художник Нана Абдрашитова, сотрудничающая с МХТ им.А.П. Чехова и БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссёр Московского театра «Современник» Кирилл Вытоптов и режиссёр театра «Манекен», доцент кафедры театрального искусства ЧГИК Игорь Бармасов.

«Это фестиваль, на который собираются друзья. Когда-то они уехали из Челябинска и сейчас много ставят в лучших театрах страны. Как они мне рассказали, им было очень приятно видеть, как меняется город, как пробиваются какие-то креативные, интересные росточки культурной жизни. Вы, наверно, заметили, как в это не очень простое время для нашей страны вдруг стало важно обращать внимание на культуру и на театр в частности. Это потому что театр – единственное место, которое продолжает верить в человека, несмотря ни на что», - рассказал художественный руководитель Театрального Пространства Свободы и один из организаторов фестиваля Алексей Тетюев.

По словам режиссёра, творческая атмосфера Челябинска произвела впечатление даже на московских гостей – коллективы Театра «Практика» и «Мастерской Дмитрия Брусникина», не ожидавших увидеть в столице Южного Урала такую «кипучую» редкое даже для столицы явление как фестиваль «Noвый». Благодарность за помощь в его проведении Алексей Тетюев выразил руководителю АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диане Малышевой и министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.

Отметим, что третий этап фестиваля «Noвый» пройдёт с 9 по 11 сентября. Познакомиться с афишей мероприятия можно по ссылке.

Фото предоставлено АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городах и районах Челябинской области в День России, 12 июня, состоятся разнообразные праздничн
Общество

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» Алёну Кожеву задержали
Происшествия

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска решили приостановить вырубку деревьев в районе Тополиной аллеи после того, как
Среда обитания

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о планах провести компенсационную высадку взамен тех деревьев, которые
Среда обитания

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
Культура

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Среда обитания

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном ф
12.06.2022

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 13 июня, у православных Челябинской области - важный церковный переходящий праздни
12.06.2022

В понедельник у православных - Духов день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.06.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.06.2022

Луганская народная республика отмечает День России
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

13.06.2022 13:06

В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

12.06.2022 23:30

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022 21:39

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

12.06.2022 21:24

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

12.06.2022 20:04

В понедельник у православных - Духов день

12.06.2022 16:34

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2022 16:32

В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

12.06.2022 16:16

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)

12.06.2022 16:06

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол

12.06.2022 14:58

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам

12.06.2022 14:40

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

12.06.2022 14:34

Луганская народная республика отмечает День России

12.06.2022 12:20

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»

12.06.2022 11:42

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России

12.06.2022 11:38

Южноуральцы празднуют День России

11.06.2022 20:15

Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»

11.06.2022 20:13

Финны продолжают накачивать Украину оружием

11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

11.06.2022 17:10

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

10.06.2022 17:31

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

10.06.2022 16:38

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

10.06.2022 16:34

На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

10.06.2022 16:27

Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

10.06.2022 15:56

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

10.06.2022 15:54

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы

10.06.2022 15:45

В Челябинске продолжают сносить аварийные деревья

10.06.2022 15:39

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10.06.2022 14:30

ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

10.06.2022 14:13

Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

10.06.2022 13:53

Путешествие из Якутска в Москву

10.06.2022 13:42

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

10.06.2022 13:29

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022 13:11

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

10.06.2022 12:48

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

10.06.2022 12:44

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

10.06.2022 12:40

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области

10.06.2022 11:56

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один

10.06.2022 11:52

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

10.06.2022 10:19

Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

09.06.2022 20:35

Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

09.06.2022 20:26

Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

09.06.2022 19:37

Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

09.06.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2022 17:31

Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

09.06.2022 17:28

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022 17:27

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

09.06.2022 16:46

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

09.06.2022 15:41

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

09.06.2022 15:21

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида

09.06.2022 14:49

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

09.06.2022 14:28

В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

09.06.2022 14:27

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

09.06.2022 14:24

Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

09.06.2022 14:22

Пленный из ВСУ: На нас просто забили

09.06.2022 14:12

Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

09.06.2022 14:09

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

09.06.2022 14:06

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики