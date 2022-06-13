В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

В Челябинске вчера, 12 июня, завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый». За десять дней зрители могли бесплатно посмотреть пять спектаклей, а также посетить лекции и мастер-классы как столичных, так и уральских артистов и режиссёров. Следуя своему названию, «Noвый» знакомит публику прежде всего с новыми направлениями искусства: документальным, иммерсивным и пластическим театром. В центре внимания - не внешние визуальные эффекты, а актёр и его взаимодействие со зрителем. Как воспринимают челябинцы «NOвшества» и от чего приходят в восторг, мы выяснили на премьере спектакля «Матрёша» Театрального Пространства Свободы.

Постановка по мотивам «Бесов» Ф.М. Достоевского стала для режиссёра Алексея Тетюева поводом для разговора со зрителем о том, как высочайшие идеалы и устремления могут сосуществовать в душе с низменными страстями и пороками, а путь к «земному раю» оборачиваться адом для тех, кто по нему идёт.

Начался этот разговор сразу на улице: пьянчуга, который потом оказался капитаном Игнатом Лебядкиным, выпрашивал у ожидавших «начала» зрителей закурить и предлагал выпить; налысо побритый молодой человек в красных носках, в котором узнавался Верховенский, молча приглядывался к толпе и, напустив на себя таинственности, наблюдал за происходящим; а подпольное собрание революционеров развернулось на глазах у паркующихся посетителей арт-пространства «Свобода2».

Условия игры зритель принял сразу и с нескрываемым интересом. И вот уже 17-летняя школьница образца 21 века даёт обещание не сдавать членов подполья, а мужчина в джинсах соглашается «водить» красавицу Лизу Тушину, даже если она станет хромой.

«Я никогда раньше не была на иммерсивных спектаклях, и для меня это было так в новинку! Поначалу я даже немножечко растерялась. Если честно, я вообще потерялась, когда меня толкнули. Я подумала: «Что мне сказать? А мне нужно что-то говорить?». Это выбивает тебя из колеи, нарушает твою зону комфорта, и у тебя сразу внимание фокусируется. И когда мы стояли на площадке, на улице, я чувствовала себя участницей [собрания], а актёры были зрителями. Мне кажется, это очень необычное решение - когда не зрители являются наблюдающими, а сами играющими. Я говорю об этом, и у меня мурашки появляются», - поделилась впечатлениями выпускница школы Светлана Шишкова, побывавшая и на спектаклях, и на мастер-классах фестиваля.

По словам девушки, «Noвый» «заряжает» на творчество, поскольку он создан с любовью к театру, а не «потому что сказали». Кроме того, такие фестивали дают уникальную возможность челябинскому зрителю бесплатно увидеть то, чем «дышит» современный столичный театр.

«Ухватить» последние театральные веяния приехали в Челябинск и гости из Миасса. Для них иммерсивный театр, в котором зрителя погружают в разворачивающееся действие и провоцируют на действие, тоже стал приятным открытием.

«О чём был спектакль? Сложно сказать - надо чтобы прошло время… Наверное, о том, как одна маленькая ложь тянет за собой много других, больших. А на фестиваль мы приехали за новыми эмоциями и новым взглядом на театр. И мы их получили», - рассказал Александр, ставший тем самым счастливчиком, которому предложила выйти на променад героиня спектакля.

Иммерсивность как способ восприятия спектакля «изнутри» требует от зрителя не только определённой смелости (кто его знает, что «выкинут» актёры – в любой момент ты можешь стать центром всеобщего внимания), но и умения анализировать здесь и сейчас. У актёров роли прописаны, а отношение к происходящему заранее оговорено, а вот зритель волен выбирать, как реагировать на события, что говорить или «как молчать». Пока челябинская публика, только пробующая на вкус новинку, склонна идти за актёром (какие бы идеи он не транслировал). В этом чувствуется и безмерное доверие к артистам, и желание «подыграть», и азарт от участия в любопытном квесте. Поэтому собравшиеся легко подхватывают идеи «анархистов» и вместе с ними выкрикивают лозунги, ведь всё – Игра. Но интересно, выйдет ли зритель на следующий уровень иммерсивности, когда позволит себе не соглашаться с актёром и задавать новые предлагаемые обстоятельства? Настоящее кипение театральной жизни, которое наблюдается в Челябинске, подсказывает, что это возможно. И проводником в новое пространство взаимодействия «зритель – театр» становится «Noвый».

Спектакли NOвого Поделиться

Впервые фестиваль заявил о себе в марте 2022 года и всего за пару месяцев он смог стать значимым явлением культурной жизни Челябинска - магнетически заряженным полем для театральных экспериментов, которое притягивает талантливых, молодых и ищущих. Ещё одна особенность «Noвого» - качество его образовательной программы. В июне в число спикеров фестиваля вошли театральные деятели самого высокого уровня - артисты Ленкома Иван Агапов и Алексей Жеребцов, художник Нана Абдрашитова, сотрудничающая с МХТ им.А.П. Чехова и БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссёр Московского театра «Современник» Кирилл Вытоптов и режиссёр театра «Манекен», доцент кафедры театрального искусства ЧГИК Игорь Бармасов.

«Это фестиваль, на который собираются друзья. Когда-то они уехали из Челябинска и сейчас много ставят в лучших театрах страны. Как они мне рассказали, им было очень приятно видеть, как меняется город, как пробиваются какие-то креативные, интересные росточки культурной жизни. Вы, наверно, заметили, как в это не очень простое время для нашей страны вдруг стало важно обращать внимание на культуру и на театр в частности. Это потому что театр – единственное место, которое продолжает верить в человека, несмотря ни на что», - рассказал художественный руководитель Театрального Пространства Свободы и один из организаторов фестиваля Алексей Тетюев.

По словам режиссёра, творческая атмосфера Челябинска произвела впечатление даже на московских гостей – коллективы Театра «Практика» и «Мастерской Дмитрия Брусникина», не ожидавших увидеть в столице Южного Урала такую «кипучую» редкое даже для столицы явление как фестиваль «Noвый». Благодарность за помощь в его проведении Алексей Тетюев выразил руководителю АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диане Малышевой и министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.

Отметим, что третий этап фестиваля «Noвый» пройдёт с 9 по 11 сентября. Познакомиться с афишей мероприятия можно по ссылке.

Фото предоставлено АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»