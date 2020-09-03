В челябинском музее изобразительных искусств сегодня загорятся «Огни Урала»

В Челябинске сегодня, третьего сентября, состоится открытие популярного у горожан фестиваля камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала», который продлится до конца недели.

Выставка камнерезного и декоративно-прикладного творчества будет проходить в музее изобразительных искусств. Она является уникальным событием в жизни столицы Южного Урала. Знакомство с изделиями камнерезного и ювелирного искусства всегда дарит много положительных эмоций посетителям.

Как напоминают в пресс-службе музея, такие фестивали проходят уже больше десяти лет по пять раз в год. Каждая выставка отличается от предыдущей: здесь всегда новые участники, не повторяется и ассортимент.

Музей изобразительных искусств принял меры для обеспечения безопасности посетителей фестиваля во время режима повышенной готовности: каждому посетителю вместе с билетом будет выдаваться одноразовая медицинская маска, все столы мастеров расположатся на расстоянии не менее полутора метров друг от друга и будут снабжены антисептическими средствами. Одновременно в зале смогут находиться не более двух десятков посетителей.

В зале имени архитектора Евгения Александрова соберутся производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня из разных регионов России, включая уральских умельцев.

На выставке будут представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала» пройдет в челябинском музее изобразительных искусств с третьего по шестое сентября (площадь Революции, 1). Познакомиться с работами мастеров можно будет с 11-ти утра до семи вечера.