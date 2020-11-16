В Челябинской филармонии люди с ограничениями зрения прослушали танец

В Челябинской филармонии состоялся концерт для слушателей с ограничениями зрения «Видеть музыку сердцем». Это был первый в Челябинске концерт, проведённый с тифлокомментарием. Участникам выдавали специальные наушники, где диктор объясняет происходящее на сцене. Концерт прошёл в рамках подписания соглашения между филармонией и Челябинским отделением Всероссийского общества слепых.

На подписании соглашения присутствовали министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова, председатель Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых Татьяна Савицкая и директор Детской филармонии Челябинска, тифлокомментатор Татьяна Денисова.

Всего в рамках договора пока что запланировано шесть концертов, которые будут проходить каждый месяц с декабря по май включительно. Также в рамках соглашения необходимо подготовить тифлокомментарий к шести театральным спектаклям в рамках программы «Театрально-концертный зал», инициированной Министерством культуры региона. Слабовидящие граждане смогут побывать на концертах за минимальную цену или получить льготные билеты на выступления ансамбля танца «Урал», духового оркестра, на исполнение романсов, песни Муслима Магомаева. Помимо филармонии, люди с ограничениями зрения смогут посетить драматический и Камерный театры.

«Постоянный зритель будет. Мы выставим информацию на нашем сайте и люди получат информацию через нашу группу. Наши люди очень любят театр, вот, например, недавно из Миасса поехали в Златоуст на спектакль театра «Омнибус» ко Всемирному дню защиты прав слепых. Я как незрячий человек могу сказать, что мне это нужно, значит найдутся и другие люди, которым это нужно», – рассказала председатель Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых Татьяна Савицкая.

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Сейчас благодаря правительственной программе «Доступная среда», в Челябинске стало больше специалистов по тифлокомментированию, на сегодня их трое и Татьяна Савицкая знает каждую по имени.

Директор Детской филармонии Челябинска Татьяна Денисова выучилась на тифлокомментатора совсем недавно в московском институте «Реакомп». Она замечает, что, часто приходя в зал, незрячие люди не берут наушник, даже если такая возможность есть. Объясняют это тем, что он мешает слушать музыку и речь. Действительно, непрофессиональный комментарий может только навредить.

Татьяна Денисова в первый раз работает в таком формате.

«Я чувствую себя достаточно собранно, только что сделала речевую гимнастику, у меня позитивный настрой. Надеюсь зрителям понравится», – рассказала комментатор.

С непривычки не все люди с ограничениями зрения, пришедшие на концерт, решились взять, наушник, но кто решился, не пожалел.

Григорий Ульянов с женой уже даже не помнят, когда в последний раз были в филармонии, но точно помнят, что тогда орган был ещё в здании Александро-Невской церкви на Алом Поле.

«Я же не вижу, а это будет с одной стороны музыка, с другой комментарий. Это же интересно, а не просто так. Конечно, очень хорошо с комментарием, он очень хороший, ненавязчивый. А когда воображение хорошее, вообще замечательно», - рассказывает Григорий.

В будущем планируют сделать тифлокомментарий не только для взрослых людей, но и для Рождественских детских ёлок. Там, конечно же, другая специфика, но челябинские комментаторы надеются справиться и с этой задачей.