18.04.2022
Челябинск «окружат» арт-объекты на въездах
18.04.2022
В Челябинске приступили к восстановлению дорожной разметки
18.04.2022
За неделю ковид оборвал жизни 38 южноуральцев
18.04.2022
Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»
18.04.2022
Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников
18.04.2022
В Челябинске появится три новых пляжа
В Челябинской филармонии пройдёт кастинг рок-исполнителей
14.04.2022
Искусство должно быть доступным: челябинцам предлагают скидки на концерты в филармонии
08.04.2022
Легендарный симфонический коллектив исполнит для челябинцев музыку Бетховена
04.04.2022
Филармония объявляет кастинг солистов в премьерную программу рок-хитов
18.02.2022
Звезда мировой оперы Хибла Герзмава исполнит в Челябинске шедевры вокальной музыки
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022