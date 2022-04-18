В Челябинской филармонии пройдёт кастинг рок-исполнителей

В Челябинске на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева завтра, 19 апреля, пройдёт прослушивание вокалистов в новую рок-программу «Звезда по имени Солнце». Об этом сообщает пресс-служба Челябинской филармонии. Участники кастинга споют хиты групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Ария», «БИ-2», «КиШ» и Земфиры вместе с Уральским духовым оркестром и солистами филармонии.

Принять участие в прослушивании могут вокалисты от 22 до 60 лет. Наличие специального музыкального образования необязательно. Кандидаты должны будут исполнить две любые композиции из репертуара вышеназванных групп по своему выбору. Начало регистрации участников кастинга начнётся в 13:00 в фойе зала.

Премьера концертной программы «Звезда по имени Солнце» состоится 26 сентября. Культовые композиции знаменитых отечественных рок-групп предстанут со сцены филармонии в живом оркестровом звучании.