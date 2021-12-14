В Челябинской филармонии японский дирижер станет главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра

Южно-Уральский симфонический оркестр и Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко представят в Челябинской филармонии неформатный концерт. В среду, 15 декабря, в исполнении академических филармонических коллективов со сцены Концертного зала имени Сергея Прокофьева зазвучат саундтреки к культовым аниме-сагам «Наруто», «Евангелион», «Сейлор Мун», компьютерным играм «Final Fantasy», «Dark Souls», «Silent Hill» и многим другим. Дирижировать филармоническими коллективами будет японский маэстро Кеничи Симура.

Один из официальных правообладателей на исполнение музыки японских композиторов, руководитель оркестра, работающего в аниме-студиях Ghibli, Кеничи Симура порадует поклонников аниме и геймеров совместно с классическими филармоническими коллективами — хором и симфоническим оркестром.

В Стране восходящего солнца музыка компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты.

Молодого харизматичного маэстро Кеничи Симуру называют знаменосцем этой новой культуры. Его оркестровую музыку слышат любители компьютерных игр и аниме всего мира. Как отмечают в Челябинской филармонии, Симура совмещает типично японский интерес к современным технологиям с личными музыкальными пристрастиями, создает неоклассические композиции, выступает с концертными программами.

Искусству дирижирования Симура учился у всемирно признанных японских маэстро, совершенствовал мастерство в России. Серьезные занятия помогли молодому дирижеру уверенно встать за пульт известных симфонических коллективов: Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра, Невского оркестра, камерного оркестра Токио, оркестров Хиросимы, Сето, Новосибирского камерного оркестра, филармонического оркестра Томска. Кеничи Симура созданы коллективы «Филармония Японии», «Оркестр Штрауса», «Game Symphony», руководителем и дирижером которых он является. Кроме того Кеничи – директор и музыкальный партнер Токийского камерного оркестра, преподаватель Yamaha Music Japan Comp. Ltd.

В Челябинске Симура выступает с 2015 года. Нынешний год не стал исключением: благодаря высокому интересу слушателей на филармонической сцене один за другим пройдут сразу два концерта музыки из компьютерных игр. Первый начнется в 18:30, второй – в 22 часа.

В 2021 году Кеничи выйдет на сцену филармонии уже в несколько новом качестве. С этого года он будет являться главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра. На концерте маэстро Симуре будет вручен документ, удостоверяющий это назначение.