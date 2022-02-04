В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора

В Челябинской области пройдёт VII международный Фестиваль музыкального юмора. По словам организаторов, зрителей ждёт калейдоскоп огненных импровизаций, театрализованных шоу и музыкальных шуток. В программе мероприятия - выступление Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, шоу восьми таинственных сестёр Spokan Girls и художественные эксперименты от театрального коллектива из Амстердама Moon Cabaret Music.

По словам автора идеи и художественного руководителя Фестиваля Игоря Бутмана, слово и музыка – это лучшие инструменты, чтобы донести до зрительских сердец что-то доброе, мудрое или смешное. Взглянуть на себя и мир с юмором – вот то, что предлагают южноуральцам участники Фестиваля. Среди них – два оригинальных зарубежных коллектива.

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Spokan Girls — это уникальный женский бэнд из восьми сестёр (OIo, Allёn, Rony, Viv, Mini, Lee, Digidu, Lulu), которые прибыли то ли из далёкого, то ли из воображаемого города Спокан. Девушки создают яркую программу, в которой равноправны ирландский фолк, африканские мотивы, хрипатое финское обрядовое пение и мелодии южноамериканской пампы.

Другой гость фестиваля - голландская труппа Moon Cabaret – известна своими иммерсивными представлениями с лёгким флёром психоделического сюрреализма. Свой стиль исполнения Moon Cabaret определяют словосочетанием «авангардная кумбия». Это причудливые песни с философским подтекстом, латиноамериканские ритмы, передающие мексиканский колорит мелодии, создаваемые медными духовыми.

VII международный фестиваль музыкального юмора начнется с мастер-класса для талантливых юных саксофонистов. Свой опыт и мастерство начинающим музыкантам передаст художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман. Мероприятие пройдет 7 февраля в 14:30 в Детской филармонии Южного Урала.

В тот же вечер на сцене филармонического концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится концерт-открытие. Начало в 19:00. На следующий день фестиваль продолжится в городах Челябинской области — 8 февраля Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана, пианист Олег Аккуратов и шоу Moon Cabaret отправятся в Сатку, а 9 февраля — в Троицк. 10 февраля фестиваль завершится в Озёрске.