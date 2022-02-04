04.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля
04.02.2022
Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
04.02.2022
«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов
04.02.2022
«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
04.02.2022
В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок
04.02.2022
«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно
В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора
31.01.2022
Со сцены Челябинской филармонии прозвучат песни на редких языках Дагестана
30.01.2022
Челябинская филармония отметит юбилей дирижера Адика Абдурахманова вечером симфонической музыки
24.01.2022
В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов
24.01.2022
Челябинскому симфоническому оркестру устроили овации в московском концертном зале «Зарядье»
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022