В Челябинской области стартует новогодний фестиваль «Морозко»

В субботу, 19 декабря, в Челябинске стартует областной фестиваль новогодних спектаклей «Морозко». Фестиваль продлится до пятого января.
Как сообщила пресс-секретарь минкульта региона Виктория Олиферчук, заявки на участие прислали 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея.
Челябинск на фестивале представят муниципальный театр «Манекен», кукольный и Камерный театры, театр песочной живописи «Скарабей» и филармония.
Четыре театра областного центра не участвуют в показах – это театр оперы и балета, драмтеатр, Молодежный и Новый художественный театры. Основная причина – отсутствие премьерных работ в связи с пандемией.
На конкурс выставляются только сказочные спектакли для детской публики. В афишу фестиваля вошло 14 постановок самых разных жанров: от сказочного дивертисмента до вертепа.
Откроет конкурс муниципальный театр «Манекен» премьерной работой режиссера Алексея Тетюева «Spocky Noki».
Финальный аккорд поставит Магнитогорский театр имени Пушкина. В обновленном после ремонта зале он представит спектакль «Морозко».
Итоги будут подведены после окончания новогодней кампании. Приоритеты жюри будут определяться по нескольким номинациям, главный приз – символ наступающего года – получит театр, подготовивший лучший новогодний спектакль для детей.
Организаторами конкурса выступает челябинское отделение Союза театральных деятелей при поддержке министерства культуры Челябинской области.