В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»

В Челябинской области с 26 по 28 августа 2022 года состоится фестиваль живой музыки «Уральский рубеж-2022». Спустя несколько лет легендарный опен-эйр вновь пройдёт на территории курорта «Солнечная Долина» под Миассом.

Участие в фестивале примут около 50 российских рок-групп. Гостями и хедлайнерами мероприятия станут Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Чёрный кофе», «Ананасов и Ко», «Томаs», «Лампасы», «Зверобой» и многие другие.

«В этом году, спустя, почти десять лет, мы решили вернуть «Уральский рубеж» на его «Родину», - отмечает идейный вдохновитель фестиваля Гарри Ананасов. - У музыки нет формата, поэтому фестиваль объединит в себе популярные направления нового рока, а также старую добрую классику».

Девиз фестиваля в 2022 году: «Самое душевное событие этого лета». По словам организаторов, такой слоган выбран не случайно – музыкой «Уральского рубежа» заслушивается не одно поколение.

Помимо выступления рок-групп на фестивале будут организованы турниры по волейболу и стрельбе из лука. Также для гостей будут работать пункты питания, рестораны, барбекю-зона, детский городок, пляж и бассейн. Разместиться можно будет в палаточном лагере либо в апарт-отелях курорта «Солнечная долина».

Фестиваль «Уральский рубеж: VoZрождение» не только объединит людей посредством современной российской музыки, но и станет способом публичного выражения поддержки политики президента России в данный период русской истории. Кроме того, мероприятие призвано помочь в продвижении молодых и талантливых южноуральских музыкантов и популяризировать туристические места отдыха Южного Урала.

Напомним, что с 2007-го по 2014 год «Уральский рубеж» проходил в городе Миасс, на берегу озера Тургояк и на курорте «Солнечная долина». Участниками фестивалей прошлых лет были легендарные группы: «Воскресенье», «Пикник», «Алиса», «Ария», «Король и Шут», «Наив», «Кукрыниксы», Настя, «Чёрный Кофе», Монгол Шуудан, «Би-2», Ляпис Трубяцкой и Noize MC.

Приобрести билеты на «Уральский рубеж-2022» можно на сайте.