14.12.2021
В Детской филармонии состоится премьера праздничного спектакля «Снежинотки»
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
14.12.2021
До конца 2021 года выпустят в гражданский оборот порядка 150 тысяч доз вакцины для подростков
14.12.2021
Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
14.12.2021
Казахский язык может стать обязательным в российских школах Байконура
14.12.2021
Цифровое портфолио может стать альтернативой ЕГЭ
В Детской филармонии состоится премьера праздничного спектакля «Снежинотки»
12.10.2021
В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры
17.09.2021
Челябинская филармония открыла юбилейный концертный сезон звездным концертом
15.09.2021
Челябинская филармония открывает юбилейный сезон звездным концертом
10.09.2021
Текслер: В Челябинске открылась новая площадка для творчества детей
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021