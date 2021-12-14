В Детской филармонии состоится премьера праздничного спектакля «Снежинотки»

В преддверии Нового года Детская филармония Южного Урала представит премьеру праздничного музыкального спектакля «Снежинотки».

В основу спектакля легли реальные детские новогодние истории известных в нашем городе музыкантов и танцоров. Главные герои постановки — дирижер Адик Абдурахманов, основатель ансамбля танца «Урал» Владимир Карачинцев, хормейстер Ольга Селезнева, аккордеонистка Ольга Парфентьева.

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Их роли сыграют молодые челябинские актеры. Музыка к спектаклю написана руководителем Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии Антоном Бугаевым. Личные истории героев, рассказанные ими самими, записала и литературно обработала драматург Дарья Метелица. Режиссёр-постановщик и автор идеи — ведущий актер театра «Манекен» Алексей Тетюев.

«Снежинотки» — спектакль о том, что наша жизнь состоит из цепочек совпадений, возможностей, неслучайных встреч, которые выводят на истинный путь и позволяют в итоге стать теми, кем мы и должны быть. А еще — о том, как выбирает профессию дирижера симфонического оркестра обычный мальчик, с утра до ночи игравший во дворе в хоккей и футбол. О военном времени, в которое рос будущий создатель ансамбля «Урал» Владимир Карачинцев — даже тогда находилось место музыке и танцам. Несмотря ни на что, они символизировали жизнь. Женщины выходили и танцевали: одни женщины, мужчин не было, все на фронте. Об истории будущей аккордеонистки Ольги Парфентьевой: когда-то пятилетняя девочка услышала, как играет на гармони ее дедушка. С тех пор ничто не действовало на нее столь сильно как музыка. О первой сцене хормейстера Ольги Селезневой — ею была лестничная площадка, куда в Новый год выходили поздравить друг друга все соседи, и где пела маленькая Оля.

«Если вы потеряли ощущение чуда, то наш спектакль как раз для вас. Это очень светлая, добрая история, рассчитанная на семейную аудиторию. Главное, что «Снежинотки» оставляют ощущение волшебства и предстоящих счастливых перемен, которое хочется почувствовать перед каждым Новым годом. Люди, о которых мы хотим рассказать, даже будучи маленькими, верили в магию музыки, танца, таланта, призвания. Их жизненные истории — в первую очередь об этом. А то, во что мы верим с детства, остается с нами на всю жизнь», - рассказала директор Детской филармонии Южного Урала Татьяна Денисова.

После спектакля в нарядно украшенном фойе Детской филармонии заработает Приемная Деда Мороза. С самым главным новогодним волшебником можно будет пообщаться вживую — рассказать ему о своих мечтах, загадать желание, и, конечно, сфотографироваться на память.

Спектакль «Снежинотки» будет идти в Большом зале Детской филармонии с 23 по 30 декабря в 10 и 15 часов. В новогодние каникулы его покажут со 2 по 7 января в 12 и 16 часов.