В Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция «Александр Невский. Судьба России»

Сегодня, 11 июня, в Екатеринбурге открылась для посетителей уникальная экспозиция с технологиями дополненной реальности «Александр Невский. Судьба России». Накануне состоялась презентация экспозиции.

Уникальный проект создан и реализован по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины - генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, новая выставка, посвящённая 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, расположилась на 800 квадратных метрах музейного пространства «Россия — моя история».

Это непросто мультимедийная экспозиция, а разработанная до мелочей иммерсивная программа, максимально полно раскрывающая роль полководца в судьбе нашей страны.

«Выставка – это возможность обратиться к истокам, взглянуть на себя как преемника тех великих людей, которые закладывали основы нашей государственности и культуры, завет которых мы не в праве нарушить», - прокомментировал Игорь Алтушкин.

Специально к выставке историки, художники и колористы создали графический роман-жизнеописание Александра Невского, а благодаря технологиям 3D-mapping и VR авторы выставки добились того, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать далекие события. Главные эпизоды – это сражение со шведами на Неве, старинный Новгород и даже встреча Александра Невского с ханом Батыем. Особый эффект выставке придают тщательно проработанные детали, например, развешанные по стенам реплики оружия и доспехов 13 века, выполненные на основе археологических находок.

Один из самых ярких эпизодов - точка экспозиции, посвящённая битве с тевтонцами на Чудском озере. Трёхмерная картинка, экраны высотой пять метров, мощное звуковое и дымовое сопровождение, фигуры русских воинов погружают в разгар сечи и создают эффект присутствия и сопереживания.

Отдельно авторы проработали зал дополненной реальности для детей. Четыре игровых зоны позволяют почувствовать себя реальными воинами и сразится с тевтонским рыцарем.

В День России, 12 июня, вход на выставку будет свободным.