В этом году челябинский театр кукол ждет масштабное преображение
В этом году челябинский театр кукол ждет масштабное преображение. На улучшение внешнего вида здания и его внутреннего убранства будет потрачено 60 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, капитальный ремонт театр пройдет в три этапа в рамках национального проекта "Культура" и областной государственной программы "Развитие культуры и туризма в Челябинской области».
В настоящее ведется ремонт театральной крыши и капитальное обновление инженерных систем (систем водоснабжения и водоотведения, отопления, электрических сетей). Коммуникации приведут в порядок до конца лета.
Параллельно строительные бригады начали модернизацию малого зала театра, в котором появится новое световое и звуковое оборудование. В ближайшее время начнется ремонт фасада здания.
С первого июля коллектив театра уйдет в отпуск, после которого начнет репетировать новый спектакль "Полонез Огинского", на который выделены средства из федерального бюджета.
На время ремонта, который продлится до 2022-го года, государственный театр кукол имени Вольховского будет работать на выездных площадках Челябинска и региона.
В настоящее время коллектив театра планирует репертуар, а также гастрольные и фестивальные поездки на 2021-2023-й годы.
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