В этом году челябинский театр кукол ждет масштабное преображение. На улучшение внешнего вида здания и его внутреннего убранства будет потрачено 60 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, капитальный ремонт театр пройдет в три этапа в рамках национального проекта "Культура" и областной государственной программы "Развитие культуры и туризма в Челябинской области».

В настоящее ведется ремонт театральной крыши и капитальное обновление инженерных систем (систем водоснабжения и водоотведения, отопления, электрических сетей). Коммуникации приведут в порядок до конца лета.

Параллельно строительные бригады начали модернизацию малого зала театра, в котором появится новое световое и звуковое оборудование. В ближайшее время начнется ремонт фасада здания.

С первого июля коллектив театра уйдет в отпуск, после которого начнет репетировать новый спектакль "Полонез Огинского", на который выделены средства из федерального бюджета.

На время ремонта, который продлится до 2022-го года, государственный театр кукол имени Вольховского будет работать на выездных площадках Челябинска и региона.

В настоящее время коллектив театра планирует репертуар, а также гастрольные и фестивальные поездки на 2021-2023-й годы.