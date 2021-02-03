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В Историческом музее Челябинска открылась выставка «От чемодана до косметички»

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала открылась новая выставка «От чемодана до косметички».

Чемоданное, прямо-таки отпускное настроение охватывает после знакомства с этой замечательной коллекцией из фондов Исторического музея.

Здесь представлены аксессуары на все случаи жизни. В отпуск - чемодан, в магазин - хозяйственная сумка, в театр - театральная сумочка.

Представлены предметы разных лет - с начала 30-х до конца 80-х годов. Встречаются и настоящие раритеты: трофейная дорожная корзина из Манчжурии, сумочки Людмилы Татьяничевой (поэтесса знала толк в красивых вещах). Кожаный кисет начала XX века, чемоданчик-дипломат делегата XXV съезда КПСС. Есть тут даже миниатюрная сумка для хранения партбилета. И, конечно, непременный атрибут советской домохозяйки - сетчатые сумки-авоськи.

Представлены на выставке и другие свидетели эпохи: кошельки и бумажники, обувь, наряды, головные уборы, театральные афиши, пропуск в гостиницу «Россия». И фотографии, на которых люди буквально сидят на чемоданах, дожидаясь прибытия поезда.

Но главный герой этой экспозиции - это все же чемодан с дежурным набором советского пассажира: стопка белья, электробритва, «Роман-газета», жареная курочка в кульке.

Впрочем, курицу из экспозиции убрали из эстетических соображений.

Выставка открыта в галерее «Восток - Запад» Государственного исторического музея Южного Урала.