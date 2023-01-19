В Историческом музее отметят юбилей главного экспоната - челябинского метеорита

Через месяц, 15 февраля, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала готовятся отметить 10-летний юбилей космического пришельца - челябинского метеорита.

К этому событию сотрудники музея подготовили программу специальных мероприятий.

С 6 февраля по 19 февраля в музее будет можно увидеть выставку метеоритов и минералов, которые входят в состав метеорита «Челябинск». В эти дни экскурсоводы проведут тематические занятия и для свободных посетителей, и для организованных групп. Экскурсанты смогут приобрести памятные сувениры: открытки, футболки «я пережил падение метеорита».

А 15 февраля в музее проведут экскурсию для детей, которые родились 15 февраля 2013 года.

Также для всех посетителей сотрудники музея подготовят специальную экскурсию, посвященную метеориту. В 18 часов астрофизик Сергей Замоздра проведет научно — популярную лекцию о метеоритах.

На всех площадках музея будет опубликован новый формат Стендапа.