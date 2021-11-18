В Камерном театре Челябинска зрителя ждет «Мелкий бес»

В Камерном театре Челябинска в предстоящие выходные, 20 и 21 ноября, состоится премьера спектакля «Мелкий бес».

В основе новой постановки - одноименный роман классика русской литературы Федора Сологуба. Над постановкой работает молодой режиссер Тимур Кулов.

Роман Сологуба вышел в свет в 1905 году. Именно это произведение автора имело наибольший читательский успех, выдержав 11 прижизненных изданий. В основу сюжета романа легли реальные события, свидетелем которых автор стал в годы службы в Великих Луках: история учителя Ивана Ивановича Страхова (прототип Передонова), одержимого идеей получить инспекторское место и закончившего дни в сумасшедшем доме.

Спектакль Камерного театра рассказывает о людях, живущих в агонии цивилизации, на сломе веков.

«История о людях, растворившихся, расчлененных в мире без почвы под ногами, в некоем вакууме. Тема настолько актуальная, что иногда даже неловко. Мы живем в мире, где все мнимо. Новая эра задает ускорение, но люди никак не могут вмонтироваться в новую реальность. Вопросы: «Куда идем?», «Откуда?» остаются без ответа. И второй момент, который меня увлек – хтонические существа, которые присутствуют и в романе», - рассказал Тимур Кулов.

Как отмечает пресс-служба регионального минкульта, это первый совместный проект молодого режиссера с челябинским театром. Работа над спектаклем началась еще в конце прошлого сезона. В проекте заняты 16 актеров, главная роль досталась Александру Сметанину, известному челябинской публике по роли Ленина в недавней премьере «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

СПРАВКА

Тимур Кулов родом из Казани. В 2013 году закончил Щукинский институт в Москве. Ставил спектакли в театрах Москвы, Липецка, Новокузнецка, Абакана, Тюмени. В настоящее время – режиссер Буинского драматического театра.

Работы режиссера регулярно становятся участниками различных театральных фестивалей. Спектакль «Барыня» по произведению Ивана Тургенева «Му-му» в 2020 году получил Гран-при Международного фестиваля в Сербии. Другая работа, «Концлагерь», вошла в лонг-лист «Золотой маски».