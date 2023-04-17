В Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера уроженки Челябинска

В ближайшую среду, 19 апреля, в Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера Симфонии #6 Леры Ауэрбах (“Сосуды Света”) для виолончели, хора и оркестра, посвященная памяти о событиях, связанных с Холокостом.

Мировая премьера этой симфонии уроженки Челябинска уже состоялась в 2022 году в Каунасе.

Сама музыкант отмечала, что во время работы над симфонией она прочитала множество текстов: стихи поэтов, мемуары узников Холокоста, материалы истории о Чиунэ Сугихара и других героях, которые рисковали своей жизнью, спасая евреев.

"Стихи, отобранные для либретто, - это сосуды, содержащие воспоминания, некоторые такие болезненные, будто каждая буква - осколок. Заклинания памяти – это письма в никуда, но адресованные нам, живым", - говорит Лера Ауэрбах.

В своей симфонии композитор использовала прием древней японской техники кинцуги («золотой ремонт»). Кинцуги - это искусство реставрации древних керамических изделий. Трещины между осколками заполняют золотом вместо того, чтобы скрыть место ремонта, и тогда предметы становятся еще красивее и драгоценнее.

"Когда гитлеровская армия шла на восток в 1941 году, мои бабушка и дедушка бросили все свое имущество, включая любимую библиотеку и любимую коллекцию музыкальных записей, и уехали в сторону Сибири. Все, что они могли сделать, это бежать в неизвестность. Но известия о гетто и трагической судьбе евреев в странах, занятых гитлеровцами, добрались и до них», - рассказывает Лера.

Лера первые шаги в литературе и музыке сделала в Челябинске, где жила её семья. Здесь она выпустила первую книгу стихов. Здесь на сцене оперного театра было поставлено первое её большое музыкальное произведение.

С 17 лет Лера живёт в США. Её произведения исполняют в разных странах Европы и Азии. Она считается одним из самых исполняемых в мире композиторов из ныне живущих.

Шесть дней в апреле в Чикаго будет исполняться балет Леры Ауэрбах “Русалочка” в постановке Джона Ньюмайера.

Этот снимок был сделан Владимиром Белковским перед отъездом Леры в Америку. На нём на стене портрет юного музыканта, выполненный Челябинской художницей Анной Бутаковой. Работа это была взята семьёй с собой, когда уезжали за океан.

Фотопортрет Леры вошёл в книгу о челябинском фотомастере "Поэт фотографии", которая вышла недавно.