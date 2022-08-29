В Копейске открылась выставка «В каждом рисунке солнце»

Накануне юбилея Копейска, 25 августа, в Центральной городской библиотеке открылась выставка детского творчества «В каждом рисунке солнце».

На выставке представлены работ учащихся Детской школы искусств №2 КГО и творческой студии «Мята» преподавателя Ирины Стайловской. Она посвящена 115-летию со дня основания города Копейска.

В экспозицию вошли работы, выполненные в графической технике с использованием акварели, гуаши, восковых мелков. Все картины созданы под впечатлением от архитектурного облика города. На выставке есть и работы-участники Всероссийского историко-культурного проекта «Весенняя симфония» г. Москва.

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«В каждом рисунке солнце» – это проект, который даёт возможность талантливым детям Копейска выставляться на разных площадках области и страны! В своем творчестве они рассказывают о родном городе», – рассказала преподаватель Ирина Стайловская.

Выставка продолжит свою работу до 14 сентября. Вход свободный.