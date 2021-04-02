В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта

В Челябинске седьмого апреля покажут «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. В театре оперы и балета имени Глинки рассказали о ярких дебютах в главных партиях.

Так, впервые образы Одетты и Одиллии на себя примерит лауреат международного конкурса Лири Вакабаяси. В партии Ротбарта дебютирует Тумен Санчат.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, балерина - родом из Японии, в челябинской труппе Лири Вакабаяси - с 2019-гогода. В ее репертуаре уже есть десять ведущих партий, среди которых Жизель, Китри, Эсмеральда, Никия, Джульетта. Сейчас девушка готовится к новому знаковому событию в своей творческой карьере.

«Воплотить два противоположенных персонажа в одном спектакле - задача интересная и невероятно сложная. Нужно не просто исполнить партию, а показать разные характеры, прожить их на сцене. Войти в роль мне помогает сама музыка - слушаю «Лебединое озеро» и образ складывается автоматически. Для меня каждая нота несет особый смысл, это мой любимый балет», - поделилась Лири Вакабаяси.

К дебюту в спектакле готовится и артист балета Тумен Санчат. Ротбарт станет первой большой партией в его репертуаре.

«Во время исполнения этой роли большую часть времени я буду находиться на сцене один. Это очень волнительно. При этом такая колоссальная ответственность мотивирует меня работать еще усерднее. Нельзя сказать, что партия Ротбарта, злого гения, сложна технически, здесь важно продемонстрировать актерское мастерство и особое внимание необходимо уделить рукам – у моего героя они должны быть безобразными, с растопыренными пальцами. Создать образ помогает и опыт участия в спектакле «Кармина Бурана», где я был одним из фаворитов демоницы. Мне кажется, в этих партиях есть много общего», - сказал Тумен Санчат.

Балет «Лебединое озеро» с новыми артистами в главных партиях состоится седьмого апреля в 18 часов 30 минут.