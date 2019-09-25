В Магнитогорске дети льготно получают дополнительное образование
Культура
Сегодня, 10:24

Депутаты городского Собрания Магнитогорска утвердили льготы по оплате обучения детей в художественных и музыкальных школах на 2020 год.

Речь о муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры. Это пять школ искусств, музыкальная и художественная школы, дом музыки, центр «Камертон», сообщает пресс-служба Собрания депутатов Магнитогорска.

Без изменений остался объём льгот и категории льготников. От платы за обучение будут полностью освобождены: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды.

Только половину заплатят за обучение: дети, являющиеся лауреатами конкурсов, активными участниками городских мероприятий; дети из неполных малообеспеченных семей; дети из многодетных малообеспеченных семей; дети из малообеспеченных семей, в которых один или оба родители инвалиды.

По информации пресс-службы городского Собрания, в этих учреждениях занимаются 3654 детей и подростков. Льготой по оплате обучения пользуются 416 человек или свыше 11% воспитанников. В основном это дети из многодетных малообеспеченных семей.

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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