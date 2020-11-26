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В Магнитогорске поддерживают юные таланты

В Магнитогорске (Челябинская область) городское Собрание депутатов приняло решение о льготах по плате за обучение детей в музыкальных и художественных школах в 2021 году.

Полностью от оплаты занятий освобождены сироты, дети-инвалиды. В этом году в учреждениях культуры города обучается 85 таких детей.

На 50% освобождаются от платы лауреаты конкурсов разного уровня, дети из малообеспеченных многодетных, неполных семей. В этом году это 419 детей или 11 % от общего количества учащихся.

В Собрании пояснили, что такая поддержка со стороны города очень востребована. Это стимулирует юные таланты к развитию, достижению новых высот и новым победам на конкурсах различного уровня.