В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров

На сцене Молодёжного театра Челябинска в новогоднюю пору оживут предания уральских мастеров. Юные зрители окажутся в таинственном мире уральских гор. Здесь они застанут и лето, и осень, и зиму.

В театральное пространство режиссёр вводит свою героиню – девочку, которая объединит знакомые сюжеты уральского писателя Павла Бажова: «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Медной горы Хозяйка». Её ждут таинственные приключения и неожиданные встречи. Отправляясь в дорогу, юная путешественница, сама того не ведая, проходит инициацию, становясь Хозяйкой Медной горы.

«Бажов собирал свои истории, слушая рассказы уральских мастеров, поэтому создал в произведениях мир не просто сказочный, а мифологический, в нём присутствуют языческие мотивы. Это любопытный бессознательный пласт нашего уральского человека. Здесь нет чёткого посыла или морали, но все истории завораживают и заставляют замирать», – отмечает режиссёр Дмитрий Писарев.

Как отмечают в пресс-службе Молодёжного театра, зрителей ждёт большое путешествие по красивейшим местам нашего края, по его преданиям и легендам, по волшебному миру Павла Петровича Бажова.

Режиссёр - Дмитрий Писарев.

Художник-постановщик - Константин Михайлов.

Художник по костюмам - Сергей Бахтин.

Хореограф - Степан Баннов.

Педагог по вокалу - Олеся Коляда.