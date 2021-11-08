В «Омнибусе» ещё одна премьера - «Ищи ветра в поле»

В златоустовском театре «Омнибус» (Челябинская область) состоялась премьера сказки «Ищи ветра в поле» по пьесе В. Лифшица.

Эту новость агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, которая на недавно прошедшем XXXI областном фестивале "Сцена" была удостоена диплома в номинации «Лучший завлит театра».

«Жили-были Дед да Баба!..» - с этого сказочного зачина два скомороха Ванюха и Петруха предлагают зрителям начать просмотр удивительной истории, которая приключилась в сказочном царстве. А потом раскрываются расписные ворота, и…сказка начинается.

Не стало курочки Рябы у Деда с Бабкой, некому снести яички. Голодно стало в доме. Отправила сварливая Бабка своего Деда на мельницу смолоть муку из оставшихся просяных зернышек, да озорной Ветер раздул горстку муки. Что теперь делать? И начинаются приключения и волшебство, чтобы сварливая Бабка стала доброй, хитрый Барин был наказан, а озорной Ветер исправил свою ошибку.

Поделиться

С самого начала в представлении активно участвуют дети: отвечают на вопросы героев сказки и активно сопереживают происходящему. «Так им и надо!» - раздается в зале, когда Барин и его слуга Степан получают по заслугам.

В динамичной музыкальной сказке красочные декорации и яркие костюмы – дело фантазии и рук художника-постановщика Лилии Файзулиной. Место действия по ходу сказки быстро меняется: это то изба, то мельница, то поле. Благодаря новой аппаратуре интересно решено световое оформление спектакля: небо то звездное, с летящими кометами, то грозовое, с темными тучами, то радостное, ясное (художник по свету - Евгений Зайчиков). Над хореографическими номерами работала Виктория Пестова.

Все это интересное действо направлял и творческим процессом руководил режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Михаил Филимонов (Челябинск). В своё время одноимённый спектакль в постановке главного режиссёра ТЮЗа (Молодёжного театра) Михаила Филимонова на областном фестивале «Сцена» получил высшую награду в номинации «Лучший спектакль для детей» и был востребован многие годы не только маленькими зрителями.

Роли в его новом спектакле исполняли: Андрей Заварухин (Скоморох Ванюха), Виталий Дружинин (Скоморох Петруха), Александр Кузнецов (Дед), Оксана Заславская (Баба), Денис Коломин (Мельник), Александр Якунин (Ветер), Алена Михеева (Матушка Ветра), заслуженный артист РФ Юрий Чулошников (Барин), заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов (Степан, его слуга).