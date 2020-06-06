В Пушкинский день коркинские студенты раскрывают неизвестные доселе факты биографии великого поэта
Сегодня, шестого июня, вся Россия отмечает Пушкинский день и день русского языка.
В этот день в далеком 1799-м году на свет появился величайший поэт, гений, человек с богатейшим словарным запасом, по праву считающийся создателем современного русского языка, - Александр Сергеевич Пушкин. Совершенно справедливо, что именно эта дата официально стала в нашей стране и днем родного языка, ведь кто знал и любил его больше Пушкина?!
Александр Сергеевич был человеком не только высокообразованным, с чрезвычайно широким кругозором, но и обладал великолепным чувством юмора. Наверное, прочитай он то, что пишут о его жизни и творчестве коркинские студенты, посмеялся бы от души. Не исключено, правда, что это был бы смех сквозь слезы, ведь, если верить славным представителям подрастающего поколения, живущим в 21-м веке, Пушкин - потомок Гандболов, умерший на дуэли с Давидом рядом со своей матерью-креолкой. Вот какие поистине удивительные факты биографии великого поэта открываются при прочтении сочинений юных умов!
Необычайно занимательными высказываниями отроков города Коркино (Челябинская область) по случаю Пушкинского дня с редакцией агентства "Урал-пресс-информ" поделилась местный литератор Тамара Иванова, уже не раз радовавшая нас выписками из сочинений своих студентов. Такого - нарочно не придумаешь!
Детей, конечно, жалко. Что творится в их головах?! Если на бумаге в результате напряженной умственной деятельности появляются "шедевры" навроде этого: "В Святогорском монастыре Пушкин похоронил свою мать, через год загнулся сам, его похоронили там же. Два озера, речка - всё это живопись этого монастыря. Здесь, в Святогорском монастыре, он завещал похоронить свой брак. Поэзия Пушкина не нравилась царю небесному. Он писал не только стихи, но и серьёзные произведения".
Итак, очередная подборка от Тамары Николаевны. Это примеры того, как писать НЕЛЬЗЯ. Опубликовать сии высказывания в Пушкинский день - самое то. Подрастающему поколению нужно поучиться у Александра Сергеевича умению четко, ясно, грамотно выражать свои мысли, а для этого нужно с детства много читать. Тогда не появится в лексиконе таких слов, как "недросоль", "опердуар" (репертуар), "протериат" (пролетариат) и, быть может, не возникнет столь явных проблем с логикой, как в случае с некоторыми мучениками мысли из славного города Коркино.
Александру Сергеевичу и его творениям посвящается:
- Сидел на дубе кот учёный (это самое известное произведение Пушкина);
- Пушкин родился давно, где-то в 18-19 веке. Родился он в дворянском селе.
- Мать Надежда Осиповна была арапой Петра Первого, а бабушка носила фамилию Гандбол.
- Пушкина воспитывала необразованная, но начитанная няня.
- Пушкин всегда писал сказки с жизненными мудростями.
- Во многих городах есть статуи Пушкина.
- В жизни поэта было две девушки: няня и его супруга.
- У Пушкина с женой была большая разница, но это не помешало им родить четверых детей, хоть родители и не разрешали долгое время.
- Когда последний раз Пушкин полюбил Гончарову, он на ней и женился через несколько лет.
- У Пушкина была жена Наталья, за которой он ухлёстывал много лет.
- В 1934 году Дантес начал подкатывать к жене Пушкина.
- Пушкин был отважным и позвал Дантеса на дуэль, но их разнял Жуковский. Пушкин не выдержал и снова вызвал Дантеса, при этом его застрелили.
- Пушкин умер в 37 лет от дуэли.
- Пушкин умер в дуэли с Давидом.
- Пушкин погиб на дуэли, сражаясь за девушку.
- Люди восхищались прозами, поэзиями, стихами и вообще им как человеком.
- Многие произведения Пушкина достают до живого!
- Пушкина читают и дети, и родственники, и взрослые.
- Пушкин получил свои очертания от прадеда Ганнибала.
- Умер Пушкин на дуэли, но до этого у него родились дети, которые потом уехали в Англию.
- Мама у Пушкина была прекрасной, и поэтому её звали креолкой.
- Умер Пушкин в Святогорской губернии рядом со своей мамой. Дантес ранил Пушкина между рёбр.
- Я уверен, если б Пушкин не погиб в дуэли, он бы радывал нас ещё.
- Пушкин был самым первым поэтом, которого я знал.
- Стихи Пушкина всподвигали на написание маленьких, но всё же стихов.
- Пушкин учит нас прощать, любить близких и не подпускать к себе малознакомых.
Великому и могучему русскому языку, не менее великому и могучему русскому народу и, конечно, отечественным классикам посвящается:
- Мы должны сохранить русский язык таким, каким он есть, а также пополнять его новыми частями нашего народа.
- Если человек воспитан, речь его будет развитой и начитанной.
- Язык может подвести своей речью, то есть языком.
- В учреждениях надо учить и относиться к ученикам на культурном языке.
- Надо штрафовать учеников, которые говорят цензурой.
- По сей день люди коверкают и корчат наш чистый, славный язык. Мат на мате! Что будет с нашими детьми? Не надо продавать нашу русскую душу, ведь мы за неё умирали. Её нельзя отдать даже за понюх табака!
- Мы должны любить русский язык, как самого себя!
- Русский язык богат и разнообразен, но некоторые не понимают этого, ломают памятники людей, которые воевали за русский язык.
- Читать надо, чтоб развивать круг обзора.
- Гоголь написал пьесу «Ревиззоро».
- Язык много может шепнуть не по делу. Язык может выражаться нецензурной бранью. Чтобы язык не говорил глупости, человеку надо думать.
- Чтобы люди изменили отношение к родному языку, надо с раннего детства не учить ребёнка красноречию и не показывать фильмы с красноречиями.
- Если русский придёт к татару или башкиру, то он не сможет сразу понять их речь. А вот башкир или татар смогут понять свою речь, потому что языки у них схожие, только акцент и речь чуть-чуть отличаются.
- Надо, чтобы мы учили стихи, восхищались теми именами, которые возгордили Россию.
- «Эх ты, недросоль, читать не умеешь!» - вскричал учитель.
- Люди в колхозе не имели паспортов, работали в огороде или скотом.
- В мире много историй про народов. Смотря на русский народ, можно увидеть грусть и счастье, ленивство и трудолюбие. Только русский народ выдерживал большие натиски врагов, он смог не только их вынести, но и даже и победить. Например, как фашизм и татаро- монгольскую игу. В наше время люди нервные, непонимающие. Если человек спросит, сколько время, ему в ответ могут пройти мимо. Раньше мы назывались русским народом, а теперь уже нет, так как у нас в России есть другие нации. Русскому народу свойственна неунываемость в трудных ситуациях. У наших людей была скромная одежда, не вызывающая взгляды, и был богатый русский язык, который мы должны передать нашим предкам.
- Я всегда стараюсь охранять окружающую среду, и вы старайтесь!
- Я своей подруге всегда помогу и метнусь куда угодно.
- Если человек с неудовлетворённым характером, то и речь его будет такой же.
- «Футлярная жизнь» - это замкнусь и слабоумственность. Беликов как раз был трудным, замкнутым и слабоумственным человеком.
- Печорин украл Бель, за которой вскоре приехал её любовник Казбек.
- Ходили слухи, что у жены Соломона ноги были копытами.
- Весной прилетают зимние птицы, а летние улетают.
- И теперь голубые искры летают по лесу, говоря, что это останки любви Данко к людям.
- Дрёмов ехал в танке со своим партнёром, танк загорелся, но партнёр не пострадал так, как Дрёмов.
- Он всю жизнь посвятил работе, и она ответила ему тем же.
- Умнее тот человек, который говорит меньше, а не больше!
- Если пообещал, будь соизволен сделать это.
- Прежде чем сказать, надо подумать, чтоб не осквернить свою личность.
- Этим рассказом я хотел сказать, что многие умерли на войне как герои и как сволочи.
- Они познакомились очень необычным способом - в подъезде.
- Харита Игнатьевна всякими ухмудрениями выманивает денежки. Матушка говорила Ларисе: «Женись скорее, а то в семье чижело без денег».
- Австровский создал свой опердуар.
- Позже он скончался от онкологической смерти.
- Актёрам лучше выразиться помогают их костюмы.
- Соколов попал в плен, но его догоняли собаки и кусали его.
- Его жизнь оборвалась на 78-м году, не дожив до своего дня рождения.
- Шариков играет на балалайке матершинные стихи. Профессор сказал: «Уходи отсудова, я такого не потерплю».
- Для опыта профессору была нужна бродячая собака и человек, который несколько часов назад умерший.
- Шариков был полученный благодаря медицине.
- Конечности рук и ног стали приобретать человеческий облик.
- Сначала вытягивались конечности, отпадывали когти, шерсть, хвост, потом увеличился рост и начал говорить.
- Результатом операции стали человеческие качества. На конечностях росли ногти, издавались человеческие звуки, на лбу и на боках выпадывала шерсть.
- Шариков не уважал протериат.
- Была операция по пересадке собачьей гипофезы в человека.
- Швондер- невоспитанный человек, создававший злость всем людям. Шариков попал под Швондера и не хотел ничего делать.
- Я думаю, что надо говорить правду, ведь каждому лжу приходит конец.
- Решив отомстить Котику, Старцев начал деградировать и втянулся в эту деградацию.
- Они хотели как лучше, но оказалось совсем на обород.
- Между Катериной и Тихоном раздувается конфликт, он лопается признанием Катерины в любви к Борису.
- Кнуров хотел сделать из Ларисы вещь, которая бы ходила по рукам.
- Кабаниха воспитывала Катерину по-своему: постоянно загрызала её. Мать же её очень любила: не обижала, гуляла где хотела, ходила на родник.
- Дочь Варвара подстроилась, и Кабаниха не смогла овладеть ею.
- Тихон был убитый, а Борис не похож на него.
- Денег бы Борис у Дикого всё равно не получил бы, даже если бы стоял на цыпочках.
- Обои героини страдали от любви.
- Васков теряет сознание и видит в заде отряд Красной Армии.
- Болотная трясина сожрала Лизу полностью.
- Жаль, что наше поколение не знает войны.
- Война оставила в душе неизменный стержень, что с упорством передалось по наследству.
- Базаров уже не мог сдерживать свои чувства и прижал к себе Анну Сергеевну, но у него ничего не получилось.
- Первым, что встало перед фашистами, была Брестская крепость.
- Они сражались целый месяц после того, как были убиты!
- Сетово времени они стали друзьями.
- Раскольников жил бедно, в брюках с разлохмаченным низом, в высокой шляпе и старом пиджаке.
- У Раскольникова были тёмные прекрасные глаза ростом выше среднего.
- Раскольников не очень весёлый, но и не злой. По своей натуре он был беден.
- Раскольников решил убить ветхую старушку.
- Старуха Изергиль отправилась на поиски своего идеала, и одну свою любовь утопила в луже.
- Наши соотечественники терпели так, что выдержали четыре года. Правда, с характером наших войсков не сравница никакая страна.
- Тема войны всегда будет трепать нервы читателям.
- Люди не ценят, что благодаря нашим предкам светит солнце и широкое небо.
- Это память о страшных войнах, напавших на наших потомков.
- Подвиг советского народа был очень храбрым и не жалеющим себя и жизнь.
- Фет описывает, как ярко у ней пышет на ямках ланит.
- Отец Базарова был худощавым человеком с взърошенными волосами и тонким орлиным носом, постоянно курившим трубку.
- Любовь делает Базарова несчастным, потому что его любовь безответственна. Уехав, Базарову стало ещё хуже и он умер.
- Нельзя себя возлюблять выше себя самого.
- Война вертикально изменяет жизнь людей.
А так коркинские студенты проверяют безударные корни:
- Полоскать - плоски;
- Умалять (достоинства) - умал;
- Долина - долгота;
- Обнажать - нажать;
- Залезать - лезти;
Так - подбирают синонимы:
- Движение - медличность;
- Хотеть - гулять, общядса, работать;
- Волновать - спокойствовать;
- Морочить голову - заблудить в заблуждение;
- Два сапога пара - вместе ходят;
- Ветер в голове - обездуманность;
- Стреляный воробей - хромой воробей, бешеный воробей;
- Свежий - только с грядки;
- Большой - гримастный;
- Полоскать - полоскатый;
- Хлопать глазами - врать, хлопают ими больные эпилепсией;
Воистину, Александр Сергеевич мог бы обогатить свой словарный запас.
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