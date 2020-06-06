В Пушкинский день коркинские студенты раскрывают неизвестные доселе факты биографии великого поэта

Сегодня, шестого июня, вся Россия отмечает Пушкинский день и день русского языка.

В этот день в далеком 1799-м году на свет появился величайший поэт, гений, человек с богатейшим словарным запасом, по праву считающийся создателем современного русского языка, - Александр Сергеевич Пушкин. Совершенно справедливо, что именно эта дата официально стала в нашей стране и днем родного языка, ведь кто знал и любил его больше Пушкина?!

Александр Сергеевич был человеком не только высокообразованным, с чрезвычайно широким кругозором, но и обладал великолепным чувством юмора. Наверное, прочитай он то, что пишут о его жизни и творчестве коркинские студенты, посмеялся бы от души. Не исключено, правда, что это был бы смех сквозь слезы, ведь, если верить славным представителям подрастающего поколения, живущим в 21-м веке, Пушкин - потомок Гандболов, умерший на дуэли с Давидом рядом со своей матерью-креолкой. Вот какие поистине удивительные факты биографии великого поэта открываются при прочтении сочинений юных умов!

Необычайно занимательными высказываниями отроков города Коркино (Челябинская область) по случаю Пушкинского дня с редакцией агентства "Урал-пресс-информ" поделилась местный литератор Тамара Иванова, уже не раз радовавшая нас выписками из сочинений своих студентов. Такого - нарочно не придумаешь!

Детей, конечно, жалко. Что творится в их головах?! Если на бумаге в результате напряженной умственной деятельности появляются "шедевры" навроде этого: "В Святогорском монастыре Пушкин похоронил свою мать, через год загнулся сам, его похоронили там же. Два озера, речка - всё это живопись этого монастыря. Здесь, в Святогорском монастыре, он завещал похоронить свой брак. Поэзия Пушкина не нравилась царю небесному. Он писал не только стихи, но и серьёзные произведения".

Итак, очередная подборка от Тамары Николаевны. Это примеры того, как писать НЕЛЬЗЯ. Опубликовать сии высказывания в Пушкинский день - самое то. Подрастающему поколению нужно поучиться у Александра Сергеевича умению четко, ясно, грамотно выражать свои мысли, а для этого нужно с детства много читать. Тогда не появится в лексиконе таких слов, как "недросоль", "опердуар" (репертуар), "протериат" (пролетариат) и, быть может, не возникнет столь явных проблем с логикой, как в случае с некоторыми мучениками мысли из славного города Коркино.

Александру Сергеевичу и его творениям посвящается:

- Сидел на дубе кот учёный (это самое известное произведение Пушкина);

- Пушкин родился давно, где-то в 18-19 веке. Родился он в дворянском селе.

- Мать Надежда Осиповна была арапой Петра Первого, а бабушка носила фамилию Гандбол.

- Пушкина воспитывала необразованная, но начитанная няня.

- Пушкин всегда писал сказки с жизненными мудростями.

- Во многих городах есть статуи Пушкина.

- В жизни поэта было две девушки: няня и его супруга.

- У Пушкина с женой была большая разница, но это не помешало им родить четверых детей, хоть родители и не разрешали долгое время.

- Когда последний раз Пушкин полюбил Гончарову, он на ней и женился через несколько лет.

- У Пушкина была жена Наталья, за которой он ухлёстывал много лет.

- В 1934 году Дантес начал подкатывать к жене Пушкина.

- Пушкин был отважным и позвал Дантеса на дуэль, но их разнял Жуковский. Пушкин не выдержал и снова вызвал Дантеса, при этом его застрелили.

- Пушкин умер в 37 лет от дуэли.

- Пушкин умер в дуэли с Давидом.

- Пушкин погиб на дуэли, сражаясь за девушку.

- Люди восхищались прозами, поэзиями, стихами и вообще им как человеком.

- Многие произведения Пушкина достают до живого!

- Пушкина читают и дети, и родственники, и взрослые.

- Пушкин получил свои очертания от прадеда Ганнибала.

- Умер Пушкин на дуэли, но до этого у него родились дети, которые потом уехали в Англию.

- Мама у Пушкина была прекрасной, и поэтому её звали креолкой.

- Умер Пушкин в Святогорской губернии рядом со своей мамой. Дантес ранил Пушкина между рёбр.

- Я уверен, если б Пушкин не погиб в дуэли, он бы радывал нас ещё.

- Пушкин был самым первым поэтом, которого я знал.

- Стихи Пушкина всподвигали на написание маленьких, но всё же стихов.

- Пушкин учит нас прощать, любить близких и не подпускать к себе малознакомых.

Великому и могучему русскому языку, не менее великому и могучему русскому народу и, конечно, отечественным классикам посвящается:

- Мы должны сохранить русский язык таким, каким он есть, а также пополнять его новыми частями нашего народа.

- Если человек воспитан, речь его будет развитой и начитанной.

- Язык может подвести своей речью, то есть языком.

- В учреждениях надо учить и относиться к ученикам на культурном языке.

- Надо штрафовать учеников, которые говорят цензурой.

- По сей день люди коверкают и корчат наш чистый, славный язык. Мат на мате! Что будет с нашими детьми? Не надо продавать нашу русскую душу, ведь мы за неё умирали. Её нельзя отдать даже за понюх табака!

- Мы должны любить русский язык, как самого себя!

- Русский язык богат и разнообразен, но некоторые не понимают этого, ломают памятники людей, которые воевали за русский язык.

- Читать надо, чтоб развивать круг обзора.

- Гоголь написал пьесу «Ревиззоро».

- Язык много может шепнуть не по делу. Язык может выражаться нецензурной бранью. Чтобы язык не говорил глупости, человеку надо думать.

- Чтобы люди изменили отношение к родному языку, надо с раннего детства не учить ребёнка красноречию и не показывать фильмы с красноречиями.

- Если русский придёт к татару или башкиру, то он не сможет сразу понять их речь. А вот башкир или татар смогут понять свою речь, потому что языки у них схожие, только акцент и речь чуть-чуть отличаются.

- Надо, чтобы мы учили стихи, восхищались теми именами, которые возгордили Россию.

- «Эх ты, недросоль, читать не умеешь!» - вскричал учитель.

- Люди в колхозе не имели паспортов, работали в огороде или скотом.

- В мире много историй про народов. Смотря на русский народ, можно увидеть грусть и счастье, ленивство и трудолюбие. Только русский народ выдерживал большие натиски врагов, он смог не только их вынести, но и даже и победить. Например, как фашизм и татаро- монгольскую игу. В наше время люди нервные, непонимающие. Если человек спросит, сколько время, ему в ответ могут пройти мимо. Раньше мы назывались русским народом, а теперь уже нет, так как у нас в России есть другие нации. Русскому народу свойственна неунываемость в трудных ситуациях. У наших людей была скромная одежда, не вызывающая взгляды, и был богатый русский язык, который мы должны передать нашим предкам.

- Я всегда стараюсь охранять окружающую среду, и вы старайтесь!

- Я своей подруге всегда помогу и метнусь куда угодно.

- Если человек с неудовлетворённым характером, то и речь его будет такой же.

- «Футлярная жизнь» - это замкнусь и слабоумственность. Беликов как раз был трудным, замкнутым и слабоумственным человеком.

- Печорин украл Бель, за которой вскоре приехал её любовник Казбек.

- Ходили слухи, что у жены Соломона ноги были копытами.

- Весной прилетают зимние птицы, а летние улетают.

- И теперь голубые искры летают по лесу, говоря, что это останки любви Данко к людям.

- Дрёмов ехал в танке со своим партнёром, танк загорелся, но партнёр не пострадал так, как Дрёмов.

- Он всю жизнь посвятил работе, и она ответила ему тем же.

- Умнее тот человек, который говорит меньше, а не больше!

- Если пообещал, будь соизволен сделать это.

- Прежде чем сказать, надо подумать, чтоб не осквернить свою личность.

- Этим рассказом я хотел сказать, что многие умерли на войне как герои и как сволочи.

- Они познакомились очень необычным способом - в подъезде.

- Харита Игнатьевна всякими ухмудрениями выманивает денежки. Матушка говорила Ларисе: «Женись скорее, а то в семье чижело без денег».

- Австровский создал свой опердуар.

- Позже он скончался от онкологической смерти.

- Актёрам лучше выразиться помогают их костюмы.

- Соколов попал в плен, но его догоняли собаки и кусали его.

- Его жизнь оборвалась на 78-м году, не дожив до своего дня рождения.

- Шариков играет на балалайке матершинные стихи. Профессор сказал: «Уходи отсудова, я такого не потерплю».

- Для опыта профессору была нужна бродячая собака и человек, который несколько часов назад умерший.

- Шариков был полученный благодаря медицине.

- Конечности рук и ног стали приобретать человеческий облик.

- Сначала вытягивались конечности, отпадывали когти, шерсть, хвост, потом увеличился рост и начал говорить.

- Результатом операции стали человеческие качества. На конечностях росли ногти, издавались человеческие звуки, на лбу и на боках выпадывала шерсть.

- Шариков не уважал протериат.

- Была операция по пересадке собачьей гипофезы в человека.

- Швондер- невоспитанный человек, создававший злость всем людям. Шариков попал под Швондера и не хотел ничего делать.

- Я думаю, что надо говорить правду, ведь каждому лжу приходит конец.

- Решив отомстить Котику, Старцев начал деградировать и втянулся в эту деградацию.

- Они хотели как лучше, но оказалось совсем на обород.

- Между Катериной и Тихоном раздувается конфликт, он лопается признанием Катерины в любви к Борису.

- Кнуров хотел сделать из Ларисы вещь, которая бы ходила по рукам.

- Кабаниха воспитывала Катерину по-своему: постоянно загрызала её. Мать же её очень любила: не обижала, гуляла где хотела, ходила на родник.

- Дочь Варвара подстроилась, и Кабаниха не смогла овладеть ею.

- Тихон был убитый, а Борис не похож на него.

- Денег бы Борис у Дикого всё равно не получил бы, даже если бы стоял на цыпочках.

- Обои героини страдали от любви.

- Васков теряет сознание и видит в заде отряд Красной Армии.

- Болотная трясина сожрала Лизу полностью.

- Жаль, что наше поколение не знает войны.

- Война оставила в душе неизменный стержень, что с упорством передалось по наследству.

- Базаров уже не мог сдерживать свои чувства и прижал к себе Анну Сергеевну, но у него ничего не получилось.

- Первым, что встало перед фашистами, была Брестская крепость.

- Они сражались целый месяц после того, как были убиты!

- Сетово времени они стали друзьями.

- Раскольников жил бедно, в брюках с разлохмаченным низом, в высокой шляпе и старом пиджаке.

- У Раскольникова были тёмные прекрасные глаза ростом выше среднего.

- Раскольников не очень весёлый, но и не злой. По своей натуре он был беден.

- Раскольников решил убить ветхую старушку.

- Старуха Изергиль отправилась на поиски своего идеала, и одну свою любовь утопила в луже.

- Наши соотечественники терпели так, что выдержали четыре года. Правда, с характером наших войсков не сравница никакая страна.

- Тема войны всегда будет трепать нервы читателям.

- Люди не ценят, что благодаря нашим предкам светит солнце и широкое небо.

- Это память о страшных войнах, напавших на наших потомков.

- Подвиг советского народа был очень храбрым и не жалеющим себя и жизнь.

- Фет описывает, как ярко у ней пышет на ямках ланит.

- Отец Базарова был худощавым человеком с взърошенными волосами и тонким орлиным носом, постоянно курившим трубку.

- Любовь делает Базарова несчастным, потому что его любовь безответственна. Уехав, Базарову стало ещё хуже и он умер.

- Нельзя себя возлюблять выше себя самого.

- Война вертикально изменяет жизнь людей.

А так коркинские студенты проверяют безударные корни:

- Полоскать - плоски;

- Умалять (достоинства) - умал;

- Долина - долгота;

- Обнажать - нажать;

- Залезать - лезти;

Так - подбирают синонимы:

- Движение - медличность;

- Хотеть - гулять, общядса, работать;

- Волновать - спокойствовать;

- Морочить голову - заблудить в заблуждение;

- Два сапога пара - вместе ходят;

- Ветер в голове - обездуманность;

- Стреляный воробей - хромой воробей, бешеный воробей;

- Свежий - только с грядки;

- Большой - гримастный;

- Полоскать - полоскатый;

- Хлопать глазами - врать, хлопают ими больные эпилепсией;

Воистину, Александр Сергеевич мог бы обогатить свой словарный запас.