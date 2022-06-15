В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

В Челябинске легендарную оперу Джузеппе Верди «Травиата» поставят режиссер и художник из Италии: Лука Джиберти и Флавио Арбетти. Премьера состоится 24 и 25 сентября – билеты уже в продаже.

Впервые «Травиата» была показана в 1853 году в венецианском театре «Ла Фениче» и вот уже почти 170 лет не сходит с самых известных мировых сцен. В Италии к творчеству Джузеппе Верди относятся с особым трепетом, поэтому спектакль в постановке соотечественников композитора сможет передать все достоинства этого музыкального шедевра.

Режиссером выступит Лука Джиберти. В 1998 году в Генуе он дебютировал со спектаклем «Ясный луч истины» как соавтор сценария и художник по видео. Затем Джиберти проявил себя и в качестве талантливого режиссера. Его постановка «Софисты», представленная на ежегодном фестивале новых пьес Оксфордского университета, получила премию Камерона Макинтоша и три премии BBC Radio. Как режиссер-постановщик Лука Джиберти поставил более десяти драматических спектаклей, среди которых «Контрабас» Патрика Зюскинда, «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, «Нарушение кода» Хью Уайтмора и другие. В 2005 году Джиберти выступил режиссером спектакля «День из жизни Ричарда Феймана» Питера Парнелла, ставшим в Италии национальной премьерой. Главную роль исполнил известный актер Андреа Николини.

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Спектакли Джиберти включены в репертуары театров Италии и Великобритании. Сейчас режиссер работает над постановкой пьесы «Title TBA» Мартина Кримпа в Национальном театре Генуя и над оперой «Атилла» Джузеппе Верди в театре оперы и балета Монголии.

Лука Джиберти известен и в киноиндустрии. В качестве режиссера, продюсера, сценариста, художника-раскадровщика он выпустил шесть короткометражных фильмов. Также он стал продюсером полнометражного фильма «Istintobrass» при участии художника Кена Адама, актрисы, лауреата премии «Оскар» Хелен Миррер, актера и певца Джиджи Пройетти. В 2013 году эта работа была представлена на Венецианском кинофестивале. Среди других достижений режиссера – специальный приз Итальянского фестиваля документального кино «Libero Bizzarri», Европейская премия UNI-MEI Prize за лучший киносценарий, премия EuroPAWS за сценарий сериала «Учимся ходить», созданный совместно с американским ученым и журналистом Джоном Боханноном.

Визуальное оформление спектакля «Травиата» разработал Флавио Арбетти. Как сценограф он дебютировал в 1987 году, оформив оперу «Аида» режиссера Ренцо Джаккери (Египет, Луксор). Постановки, над которыми работал Арбетти, украшают репертуары театров Италии, Хорватии, Южной Кореи.

В спектакле челябинского театра художник предложил использовать золотые и синие тона. Сцена превратится в шикарный зал с люстрой в стиле барокко и зеркалами в пол, которые будут изменяться на протяжении действия.

«Мы стремимся, чтобы спектакль получился максимально элегантным и взвешенным в отношении форм и цветов, – рассказал Флавио Арбетти на презентации эскизов в Челябинске. – Мы хотим вложить в постановку что-то итальянское, поскольку знаем, что россиянам это очень нравится, и они это ценят».