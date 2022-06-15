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В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

В Челябинске легендарную оперу Джузеппе Верди «Травиата» поставят режиссер и художник из Италии: Лука Джиберти и Флавио Арбетти. Премьера состоится 24 и 25 сентября – билеты уже в продаже.

Впервые «Травиата» была показана в 1853 году в венецианском театре «Ла Фениче» и вот уже почти 170 лет не сходит с самых известных мировых сцен. В Италии к творчеству Джузеппе Верди относятся с особым трепетом, поэтому спектакль в постановке соотечественников композитора сможет передать все достоинства этого музыкального шедевра.

Режиссером выступит Лука Джиберти. В 1998 году в Генуе он дебютировал со спектаклем «Ясный луч истины» как соавтор сценария и художник по видео. Затем Джиберти проявил себя и в качестве талантливого режиссера. Его постановка «Софисты», представленная на ежегодном фестивале новых пьес Оксфордского университета, получила премию Камерона Макинтоша и три премии BBC Radio. Как режиссер-постановщик Лука Джиберти поставил более десяти драматических спектаклей, среди которых «Контрабас» Патрика Зюскинда, «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, «Нарушение кода» Хью Уайтмора и другие. В 2005 году Джиберти выступил режиссером спектакля «День из жизни Ричарда Феймана» Питера Парнелла, ставшим в Италии национальной премьерой. Главную роль исполнил известный актер Андреа Николини.

Спектакли Джиберти включены в репертуары театров Италии и Великобритании. Сейчас режиссер работает над постановкой пьесы «Title TBA» Мартина Кримпа в Национальном театре Генуя и над оперой «Атилла» Джузеппе Верди в театре оперы и балета Монголии.

Лука Джиберти известен и в киноиндустрии. В качестве режиссера, продюсера, сценариста, художника-раскадровщика он выпустил шесть короткометражных фильмов. Также он стал продюсером полнометражного фильма «Istintobrass» при участии художника Кена Адама, актрисы, лауреата премии «Оскар» Хелен Миррер, актера и певца Джиджи Пройетти. В 2013 году эта работа была представлена на Венецианском кинофестивале. Среди других достижений режиссера – специальный приз Итальянского фестиваля документального кино «Libero Bizzarri», Европейская премия UNI-MEI Prize за лучший киносценарий, премия EuroPAWS за сценарий сериала «Учимся ходить», созданный совместно с американским ученым и журналистом Джоном Боханноном.

Визуальное оформление спектакля «Травиата» разработал Флавио Арбетти. Как сценограф он дебютировал в 1987 году, оформив оперу «Аида» режиссера Ренцо Джаккери (Египет, Луксор). Постановки, над которыми работал Арбетти, украшают репертуары театров Италии, Хорватии, Южной Кореи.

В спектакле челябинского театра художник предложил использовать золотые и синие тона. Сцена превратится в шикарный зал с люстрой в стиле барокко и зеркалами в пол, которые будут изменяться на протяжении действия.

«Мы стремимся, чтобы спектакль получился максимально элегантным и взвешенным в отношении форм и цветов, – рассказал Флавио Арбетти на презентации эскизов в Челябинске. – Мы хотим вложить в постановку что-то итальянское, поскольку знаем, что россиянам это очень нравится, и они это ценят».

 

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Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

14.06.2022 11:54

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

14.06.2022 11:44

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды

14.06.2022 11:36

В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка

14.06.2022 11:33

В Коркино мошенники клонируют приложения

14.06.2022 11:29

В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола

14.06.2022 11:21

Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения

14.06.2022 11:19

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области

14.06.2022 11:06

В локомотивном цехе ММК появился цифровой начальник смены

14.06.2022 10:55

Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области

14.06.2022 10:42

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области

14.06.2022 10:37

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

14.06.2022 09:50

В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой

14.06.2022 09:45

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

13.06.2022 22:44

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

13.06.2022 22:11

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

13.06.2022 22:10

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

13.06.2022 22:04

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2022 21:33

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»

13.06.2022 13:06

В Челябинске завершился второй этап театрального фестиваля «Noвый»: «иммерсивно до мурашек»

12.06.2022 23:30

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

12.06.2022 21:39

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

12.06.2022 21:24

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев

12.06.2022 20:04

В понедельник у православных - Духов день

12.06.2022 16:34

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2022 16:32

В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

12.06.2022 16:16

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)

12.06.2022 16:06

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол

12.06.2022 14:58

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам