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05.09.2021

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04.09.2021

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03.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.09.2021

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
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03.09.2021

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
Культура
05.09.2021 15:16

В столице Урала состоятся гастроли театра «НитьЯ»

С 13 по 17 октября жителей Челябинска приглашают в соседний город Екатеринбург артисты театра «НитьЯ». В течение недели в Доме офицеров покажут спектакли для души.

В понедельник, 13 октября, зрители увидят постановку «Инопланетянцы». Непонимающим друг друга мужу и жене на острие конфликта Божественная Воля меняет местами их образ мыслей и чувств. После чего супруги будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет…

Во вторник, 14 октября, покажут «День ангела». Приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, узнавание и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни.

15 октября, состоится показ спектакля «Чудотворцы». "Как стать чудотворцем уже сегодня?" "Вот вырасту и стану волшебником!" - почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья - это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр "НитьЯ" предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

Спектакль «Преображение или Швабракадабра» состоится 16 октября. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

Сказочную драму «Глубокое отражение» покажут 17 октября. Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Отметим, театр "НитьЯ" предпринимает скромную попытку вернуть зрителям путеводную нить жизни. Нить, благодаря которой безграничные сокровища человеческого сердца, станут вновь доступны окружающему миру. Целью творчества Театра "НитьЯ" есть вовлечение зрителя в живой увлекательный процесс сотворчества, в неповторимом течении которого, как следствие, сами собой разрешаются, казалось бы, неразрешимые противоречия жизни.

Билеты на спектакли можно заказать на сайте. Также проходит розыгрыш билетов в соцсетях. Подробности у организатора: 89085827777.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Арест наложен как обеспечительная мера в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной
03.09.2021

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.09.2021

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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01.09.2021 15:57

Автопробегом – по коррупции: «Новые люди» встали на защиту российских грузоперевозчиков

01.09.2021 15:43

Учитель из Миасса взыскал с директора школы, обматерившего его, деньги

01.09.2021 15:42

Челябинский театр кукол приглашает зрителей на спектакли в сентябре

01.09.2021 14:53

Полицейские Челябинска задержали супружескую пару из Троицка с крупной партией героина

01.09.2021 14:33

В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах

01.09.2021 14:18

Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида

01.09.2021 14:07

ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

01.09.2021 13:58

Жителя Красносельского села отправили в колонию за неуплату алиментов

01.09.2021 13:47

В Еманжелинске детей из детсада, где идет ремонт, распределят по группам с учётом возраста

01.09.2021 13:24

В Челябинске создан первый класс пограничной направленности

01.09.2021 12:51

Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение