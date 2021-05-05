В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала

В Златоусте (Челябинская область) в 14-й раз состоялся региональный конкурс юных талантов «Маленькие звезды-2021». Свое мастерство и талант показали более 500 артистов со всего Южного Урала.

«Маленькие звезды» имеют богатую историю: впервые конкурс был проведен в 1992-м году. Его особенность – открытая система выставления оценок сразу по окончании выступления артистов.

«Региональный конкурс «Маленькие звезды» - это, в первую очередь, площадка для творческого обмена. Здесь юные таланты и их педагоги могут демонстрировать свои способности, обмениваться творческой энергией со сверстниками, вдохновляться и находить новые идеи. Конкурс помогает одаренным детям и их наставникам расти и развиваться. Это очень важная задача», – отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

В этом году состязание одаренных ребят проходило в двух форматах – очном и заочном. В нем приняли участие 45 коллективов общей численностью около 400 человек и 160 солистов из различных уголков региона. Конкурсанты соревновались за звание лучших в вокале, хореографии, цирковом искусстве, инструментальном исполнении и художественном слове.

В состав жюри конкурса вошли признанные мастера, деятели культуры и искусства Челябинской области. Выступления ребят оценивали Александр Сушков, заведующий отделением хореографии Миасского государственного колледжа искусства и культуры; Роман Жуматаев, президент Челябинской областной цирковой организации, член Союза цирковых деятелей России; Полина Хлызова, директор и режиссер театра мюзикла «Феерия» (Челябинск), преподаватель кафедры эстрадно-джазового вокала ЧГИК; Татьяна Кочетова, солистка государственного оркестра русских народных инструментов «Малахит», доцент кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ЧГИК; Марина Чистякова, руководитель регионального Центра инновационных технологий «Форум»; Александр Романов, заслуженный работник культуры РФ, директор Златоустовского драматического театра «Омнибус», председатель Совета директоров театров Челябинской области и член правления Союза театральных деятелей России.

Гран-при «Маленьких звезд» завоевал юный златоустовец Степан Митязов, выступающий в жанре циркового искусства. Победителями и лауреатами I степени в большинстве номинаций конкурса также стали златоустовские артисты и коллективы.

Фото с сайта администрации Златоуста