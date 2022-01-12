Ведущие артисты легендарных мюзиклов представят в Челябинске шоу «Нотр Дам де Пари»

В челябинском ДК Железнодорожников 25 января, в 19:00, зрители увидят Светлану Светикову, Эда Шульжевского, Александра Постоленко, Петра Маркина, Вячеслава Гнедака и других ведущих артистов самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе мюзикл-шоу.