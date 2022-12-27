Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова

К юбилею Рахманинова уже подготовились в Челябинском театре оперы и балета. В честь 150-летия великого русского композитора, дирижера и пианиста в марте состоится концерт вокально-симфонической музыки.

Концерт Челябинского театра оперы и балета откроет поэма «Колокола». На создание этого произведения для солистов, хора и симфонического оркестра Рахманинова вдохновило стихотворение Эдгара По в переводе Константина Бальмонта. В 2023 году поэма «Колокола» тоже отметит юбилей – 110 лет.