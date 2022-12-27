27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
27.12.2022
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
27.12.2022
На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников
27.12.2022
Пинок кошки стоил челябинцу жизни
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
06.10.2022
Театр драмы на сцене Театра оперы и балета
22.08.2022
Челябинский оперный театр преобразился к новому сезону
20.05.2022
Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022