Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт

Любимые герои музыкальных спектаклей Детской филармонии встретят детей в Арт-сквере. Большой презентационный концерт, который проведёт Детская филармония Челябинской области состоится 10 июня с 16.00 до 19.00.

На сцене выступят воспитанники студий детско-юношеского симфонического оркестра (руководитель Валерий Уткин), эстрадно-джазового оркестра (руководитель Антон Бугаев), детской хореографической студии при ГАТ «Урал» (руководитель Светлана Лукина), студии эстрадного вокала (руководитель Ольга Кисленко) и концертного хора (руководитель Ольга Селезнева), ансамбля аккордеонистов (руководитель Ольга Парфентьева) и музыкального театра (руководитель Татьяна Богдан).

Зрителей ждёт насыщенная концертная программа творческих студий Детской филармонии, интерактивные зоны с аниматорами. За прохождение развлекательного квеста каждый участник получит памятный подарок от Детской филармонии. На площадке можно будет встретить главных героев из спектаклей и концертного репертуара Детской филармонии. Также в Арт-сквере будет установлена тематическая зона, где любой желающий может сделать яркие фото на память.