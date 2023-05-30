30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
30.05.2023
Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
30.05.2023
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
29.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
15.03.2023
Челябинские музыканты споют с Ларисой Долиной
07.03.2023
Детский эстрадно-джазовый оркестр Челябинска выступит в Москве
13.10.2022
Детская филармония Челябинской области поедет покорять Санкт-Петербург
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023