Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз

"Пельменные ряды", дегустация деликатесов и "Хвастушки", - все это ждет жителей и гостей Челябинска в следующие выходные. 17 декабря в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».

В программе - дегустация и продажа любимых уральцами пельменей, вареников, мантов, разнообразных мясных полуфабрикатов, конкурс "Народный пельмень", где оценку сможет поставить любой из посетителей праздника, и первенство среди производителей "Мастер пельменей" со строгим экспертным жюри. Широко развернутся в парке «Николины ряды» со свежим мясом, соленым салом, замороженными осетрами, копченой рыбой, медом и сладостями.

Гастрономическая часть праздника начнется в 10:00, а фольклорно-развлекательная - в 12:00. Посетителям готовят большой концерт с участием творческих коллективов Челябинской области.

Предприятия и фермеры уже подают заявки на участие, желающих немало - региональный минсельхоз бесплатно предоставляет места для торговли.