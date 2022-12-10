10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
04.12.2022
В Челябинской области профицит продовольствия: Алексей Текслер подвел итоги года в агропроме и наградил передовиков
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
23.11.2022
Звон медалей в минсельхозе: аграрии Челябинской области получили награды и прокомментировали успехи
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022