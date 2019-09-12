Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление

Завтра , 13 сентября, Челябинск вновь станет центром Всероссийской театральной универсиады UNIFEST. После четырёхлетнего перерыва её возрождение в Год театра и символично, и закономерно.

Форум молодёжных театров пройдёт в шестой раз и за пять дней (с 13 по 17 сентября) представит 14 коллективов из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Омска, Тюмени, Екатеринбурга. В фестивальной афише десять спектаклей. Завтра универсиаду шумно и торжественно откроет уличное представление – унифреш, которое в 18 часов пройдёт на площадке около студии-театра «Манекен» (ул. Сони Кривой, 79а). И в этот же день (точнее вечер – в 21-30) первыми на сцену выйдут челябинцы – Студия «М» с перфомансом по мотивам картины Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу».

Челябинский UNIFEST обещает удивить зрителей открытием самых разнообразных современных стилей и форм сценического действия. Это и иммерсивный спектакль «Четвёртый» театра «Фабрика» из Екатеринбурга, и визуально- пластическая soundrama «Фрида: спектр независимости» двух коллективов из Тюмени, и основанный на реальных событиях моноспектакль Александра Фельдмана «Серебряные стрелы» Камерного театра «SDVIG» из Казани, и фриран-драма «Мы с тобой одной крови» по рассказам Р.Киплинга Театральной Мастерской «Будильник» из Тюмени, и спектакль «Плот» по С.Мрожеку «Независимого театрального проекта Фаридуна Мухитдинова» из Москвы…

«Всё, что увидят зрители, они не найдут ни в одном театре, ни в отечественном, ни в зарубежном. Потому что каждая работа – поиск, эксперимент, каждая - авторская», - говорит организатор фестиваля художественный руководитель студии-театра «Манекен» Владимир Филонов.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках города. Помимо сцены самой студии-театра «Манекен» - это Учебный театр ЧГИКа, театр «Манекен» и Лекторий по ул. Свободы,2.

Проведению шестой театральной универсиады Челябинск обязан Союзу театральных деятелей РФ и его Челябинскому отделению, Челябинскому институту культуры и ЮУрГУ, министерству культуры области, Российскому Центру международной ассоциации любительских театров (АИТА), Ассоциации студенческих театров России. Но, прежде всего, энтузиазму его беспокойного организатора и бессменного руководителя, талантливого режиссёра и педагога Владимира Филонова.