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«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»

Культура
Сегодня, 18:08
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» 9 октября открывает юбилейный 25-ый сезон. Специально к этому событию был приурочен выпуск нового спектакля «Первый хлеб» по пьесе  молодого  современного драматурга Рената Ташимова. Премьерную постановку осуществил режиссёр из Санкт-Петербурга Тимур Салихов. Это имя хорошо  запомнилась уфалейцам  по спектаклю «Н.Ж.В.Д.», который имел успех и у критиков.

За четверть века «Вымысел» успешно прописался в театральном мире Челябинской области. Без его  участия уже  не обходится ни один  областной или региональный фестиваль, которые всё чаще радуют  небольшую, но невероятно активную творческую труппу серьёзными победами. Пять месяцев самоизоляции без премьер, репетиций стали  для актёров театра настоящим испытанием. Они выдержали его и с присущим оптимизмом в конце августа приступили к работе.

Театральный перформанс «Незнакомец», сказка для всей семьи «И сила уму уступает», моноспектакль «Письмо длиною в жизнь» - всё это смогли  увидеть зрители  ещё до официального  начала  25-го творческого года. Кроме этого  горожанам и гостям была представлена долгожданная премьера спектакля «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони. Сдача «весёлой истории о любви и лукавстве» пришлась на конец марта, на время начала коронавируса и обернулась невесёлым долгим перерывом. Выход «Трактирщицы» после изоляции был принят зрителями буквально на «ура». Премьера получила много восторженных отзывов. А неделю назад ,  22 сентября, «Вымысел» начал эксперимент в … подвале, оборудовав это камерное пространство для читки пьес. Новый проект так и называется «Читки в подвале». Под руководством  режиссёра Тимура Салихова по вторникам и четвергам актёры театра читают пьесы современных драматургов.

«Впервые мы решили провести такой эксперимент для подростковой аудитории, - говорит директор театра «Вымысел» Наталья Сахарова. - Его цель - найти точки соприкосновения с реальной жизнью через пьесу и общение. Уже прошли читки пьес «Воин» Марии Огневой  и «Девочка с головой волка» Алексея Житковского. И если на первую  читку  пришло всего четыре человека, то на следующую уже 16. Значит, интерес есть, читки продолжатся,  и подвал «Вымысла»  станет своеобразной малой сценой. Тем более, что планы   на  октябрь и в юбилейном сезоне у нас большие. Уже есть договорённость с режиссёром из Новосибирска Сергеем Дроздовым о постановке новогодней сказки. Но прежде – премьера « Первого хлеба», которая состоится 9 и 10 октября».

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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