Юбилейный концерт, премьеры и ребрендинг: Челябинский театр драмы окунулся в перемены

В новом сезоне челябинский театр драмы имени Наума Орлова представит 7 премьер. Первая из них – «Безымянная звезда» – состоится уже сегодня, 28 сентября. А впереди – концерт, посвященный столетнему юбилею театра, новый брендбук и долгожданный ремонт. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» узнал подробности.

Полюбившаяся многим зрителям «Безымянная звезда» для челябинской драмы постановка новая. Но ее не нужно сравнивать с известным фильмом, уверяют создатели спектакля. В кино работают одни средства выразительности, на сцене – совсем другие. Конечно, нельзя забывать и про индивидуальный подход режиссера. В челябинском театре спектакль ставила молодой режиссер Дарья Догадова. Для девушки это первая постановка на большой сцене.

«Нам нужно было найти ходы, которые откроют материал по-новому. Для этого материала у нас очень необычная, довольно жесткая и аскетичная сценография. Ключевыми вопросами для нас были следующие: как изобразить звездное небо, железную дорогу и поезд. Думаю, мы справились интересно и парадоксально», – рассказала режиссер Дарья Догадова.

Однозначно решения этих вопросов оказались необычными. Эксцентричные костюмы, смелая хореография и красивая игра со светом... Впрочем, зрители убедятся в этом сами на премьере.

Мону в спектакле играет Анна Каймашникова. Готовясь к роли, актриса вспоминала свой жизненный опыт, который во многом напомнил ей героиню.

«Мона – это женщина во всех проявлениях этого слова. Она удивительная, легкая, наивная, волевая. Такая многогранная женственность!» – поделилась своим мнением Анна Каймашникова.

Сразу после премьеры «Безымянной звезды» в театре приступят к репетициям «12 стульев». Режиссер спектакля – Илья Архипов, который в прошлом году поставил красочный мюзикл «Снежная королева», полюбившийся не только юным, но и совсем взрослым зрителям.

«17 и 18 декабря в театре драмы состоится премьера фрик-кабаре «12 стульев». Это новое прочтение сюжета романа Ильфа и Петрова. Жанр вбирает в себя музыкальные номера, хореографию, карнавалы в Рио-де-Жанейро. Здорово, что театр драмы готов к таким решениям. Мы всегда говорим, что театр – это умный досуг. Мы должны о чем-то говорить. А кто что выяснит для себя – работа, которую предстоит нам всем вместе сделать», – отметил Илья Архипов.

В новом году в театр ставить «Три сестры» из Пермского академического Театра-Театра приедет Марк Букин, а затем главный режиссер челябинской драмы Александр Зыков начнет проводить репетиции «Женитьбы». На малой сцене уже идет работа над такими спектаклями, как «Сиротливый запад» и «Мой фееричный развод» к юбилею Олега Петрова.

Самое яркое событие нового сезона – юбилей театра, который пройдет 9 декабря. По словам директора челябинской драмы Елены Петровой, это будет по-настоящему феерическое зрелище со всеми артистами и гостями.

«Мы покажем и расскажем, чего театр достиг за 101 год и к чему мы стремимся. Хотя уже сейчас приоткрою завесу… Наш театр движется вперед. Он не может оставаться во взрослом столетнем состоянии, он всегда должен быть молодым. Есть такой закон – оставлять историю, сохранять традиции, мечтать о будущем, но жить сегодняшним днем. Именно поэтому мы должны быть интересны зрителю, но в то же время мы не можем потерять традиции!» – рассказала директор челябинского театра драмы Елена Петрова.

Также в театре сообщили, что в следующем году драму ждет ремонт – необходимо заменить все коммуникации. Но это не значит, что южноуральцы и гости Челябинской области не попадут на спектакли. Решение принято – театр на время ремонтных работ не закроют!

Но это пока о планах… А вот ребрендинг внешний уже состоялся! Новый логотип и брендбук театру зимой подарил Илья Архипов и его команда. Как отметил режиссер, в городе неоднозначно отреагировали на обновление. Тем не менее это молодых людей не расстроило: «Искусство там, где сталкиваются мнения. И это дает ощущение нужности и важности. Кроме того, нам нужно было привлечь внимание к театру во время пандемии. Да, зритель по-разному реагирует на новшества, но это значит, что он неравнодушен!»