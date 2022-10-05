Юбилею А.Н.Островского театр Златоуста посвящает «Лес»

В Златоустовском театре драмы «Омнибус» началась работа над очередной премьерой. В этот раз выбор создателей нового спектакля остановился на комедии А.Н.Островского «Лес».

Как отметила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, выбор не случайный. В столетней истории театра этот спектакль занимает особое место и считается знаковым. Именно «Лес» открывал театр Златоуста в 1920 году. Позже, в 30-40-х годах, это название ещё дважды появлялся в театральной афише.

Пьесу планировали выпустить к 100-летию театра, но в связи с пандемией сроки изменились. И сейчас коллектив с большим желанием осуществляет замысел постановщиков.

«Мы рады, что наши зрители увидят одно из талантливейших произведений великого русского драматурга, - говорит режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. - Хочу отметить, что актеры растут на этом драматургическом материале. К тому же в 2023 году будет праздноваться юбилей этого замечательного писателя, которого называют русским Шекспиром. Наш театр включен в программу министерства культуры РФ по наследию А.Н. Островского, и новый спектакль позволит нам отметить эту дату».

Вместе с Борисом Горбачевским над спектаклем работают художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана Виктор Хлыбов (г. Уфа) и художник по костюмам – Лилия Файзулина.

Выпуск премьеры запланирован на май.