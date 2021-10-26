26.10.2021
Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей
26.10.2021
О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
26.10.2021
ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе
26.10.2021
Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
26.10.2021
«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе
26.10.2021
Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ
Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
31.08.2021
Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия
04.08.2021
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
08.07.2021
Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима
12.10.2020
Челябинка обнаружила в глинистом сланце отпечаток уникального древнего растения
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021