Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»

Минувший археологический сезон принес южноуральским археологам уникальную находку: впервые был исследован закрытый археологический комплекс X века, относящийся к древневенгерской культуре (в научной литературе и исторических документах эту эпоху принято именовать «обретением Родины»).

Раскопки велись под руководством двух докторов исторических наук из Южно-Уральского государственного университета - Сергея Боталова и Александра Таирова. Урочище в Красноармейском районе Челябинской области, где находились могилы, получило название «Актюба». Его уникальность состоит в том, что захоронение оказалось нетронутым, а набор предметов (сохранившиеся украшения на одежде, конская упряжь, седло с богатой отделкой – всего около ста предметов) свидетельствует о высоком социальном статусе погребенного воина.

«При этом этот воин с этими вещами прибыл к нам «оттуда», и вещи явно европейского происхождения, это не реплики местных мастеров точно. Стоило это все в ту эпоху довольно дорого и, еще раз подчеркнем, говорило о высоком социальном статусе их владельца», - отмечает Сергей Боталов.

По его словам, даже в самой исторической Паннонии, на территории нынешней Венгрии, подобного рода находок не так много.

Что делал знатный мадьяр и зачем приехал к оставшимся на южноуральской земле родственникам, которые не ушли завоевывать новую Родину, никогда не узнать. Однако можно точно констатировать, что связи между уральскими землями и венгерской новой Родиной существовали и одиннадцать веков назад, и в более позднюю эпоху.

«Очень может быть, что наши, оставшиеся здесь в Зауралье и Предуралье, мадьяры, молодые воины, участвовали в военных походах совместно с отрядами тех вождей, которые ушли на новую родину. А потом возвращались сюда. Одним словом, исторические, культурные и, может, брачные связи никогда не прерывались окончательно между двумя «Венгриями»», - подчеркнул Сергей Боталов, добавив, что находку по достоинству оценили коллеги-археологи из самой европейской страны.

Как отмечают ученые, южноуральские молодые воины не были «изолированы» на своей уральской территории, напротив, принимали активное участие в европейских походах и войнах, которые вели осевшие там мадьяры.